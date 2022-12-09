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При пожаре в Химках погиб работник торгового центра - РИА Новости, 09.12.2022
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При пожаре в Химках погиб работник торгового центра
При пожаре в Химках погиб работник торгового центра - РИА Новости, 09.12.2022
При пожаре в Химках погиб работник торгового центра
Погибшим при пожаре в ТЦ "Мега Химки" оказался работник торгового центра, сообщил журналистам прокурор Московской области Сергей Забатурин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:51
2022-12-09T10:03
пожар в тц "мега химки"
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Погибшим при пожаре в ТЦ "Мега Химки" оказался работник торгового центра, сообщил журналистам прокурор Московской области Сергей Забатурин."Проверяются все версии различных причин пожара… К сожалению, есть один погибший из числа работников торгового центра", - сказал Забатурин.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
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пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье), происшествия
Пожар в ТЦ "Мега Химки", Московская область (Подмосковье), Происшествия
09:51 09.12.2022 (обновлено: 10:03 09.12.2022)
 
При пожаре в Химках погиб работник торгового центра

Прокуратура Подмосковья: при пожаре в "Мега Химки" погиб работник торгового центра

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ Мега Химки - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожар в ТЦ "Мега Химки"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Погибшим при пожаре в ТЦ "Мега Химки" оказался работник торгового центра, сообщил журналистам прокурор Московской области Сергей Забатурин.
"Проверяются все версии различных причин пожара… К сожалению, есть один погибший из числа работников торгового центра", - сказал Забатурин.
Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.
Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
 
Пожар в ТЦ "Мега Химки"Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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