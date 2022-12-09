https://ria.ru/20221209/pogibshiy-1837397653.html

При пожаре в Химках погиб работник торгового центра

При пожаре в Химках погиб работник торгового центра - РИА Новости, 09.12.2022

При пожаре в Химках погиб работник торгового центра

Погибшим при пожаре в ТЦ "Мега Химки" оказался работник торгового центра, сообщил журналистам прокурор Московской области Сергей Забатурин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:51

2022-12-09T09:51

2022-12-09T10:03

пожар в тц "мега химки"

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Погибшим при пожаре в ТЦ "Мега Химки" оказался работник торгового центра, сообщил журналистам прокурор Московской области Сергей Забатурин."Проверяются все версии различных причин пожара… К сожалению, есть один погибший из числа работников торгового центра", - сказал Забатурин.Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре "Мега Химки" в 6 утра. К настоящему времени огонь локализован на площади 7 тысяч квадратных метров.Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

московская область (подмосковье)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пожар в тц "мега химки", московская область (подмосковье), происшествия