https://ria.ru/20221209/podvigi-1837369429.html
Российские военнослужащие рассказали о своих подвигах в ходе СВО
Российские военнослужащие рассказали о своих подвигах в ходе СВО - РИА Новости, 09.12.2022
Российские военнослужащие рассказали о своих подвигах в ходе СВО
Военнослужащие российской армии, награжденные орденами Мужества в ходе спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости о подвигах, за которые были удостоены... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:04
2022-12-09T07:04
2022-12-09T07:04
специальная военная операция на украине
украина
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской армии, награжденные орденами Мужества в ходе спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости о подвигах, за которые были удостоены своих наград."Приехали на позицию, разложили минометы, подготовились. Нам пехота дала цели. Мы начали обрабатывать по целям. Когда нас с беспилотника засекли и ствольной артиллерией начали нас уже накрывать… Пехоту нашу там уже надо было прикрывать. Если бы мы там не работали бы - они бы нашу пехоту уже накрыли… Малейший перерыв между стрельбой у них, мы резко выбегали к минометам и начинали стрельбу сами. Потом, когда они в ответ стрелять начинали, сами уже прятались… Так же под обстрелом уходили оттуда", - рассказал сержант Гаджимурат Макашарипов."Мы, батальон, двигались в составе колонны. Соответственно, я попал под огневое воздействие противника. Можно сказать, попал в засаду. Я, двигаясь на головной машине, пытаясь развернуть огневую позицию, подорвался на мине. Осколками было посечено лицо. Возможно, получил контузию. Загорелась экипировка и одежда. После того, как пришел в себя, я смог организовать личный состав. Вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника. Подбили две единицы вражеской техники и заставили противника откатиться на их дальние рубежи. После чего батальон смог продолжить наступление", - рассказал командир минометной батареи стрелкового батальона с позывным "Урал-10".Оба бойца были награждены орденом Мужества. Эта государственная награда была учреждена президентом России в марте 1994 года. Знак ордена представляет из себя равноконечный крест с закругленными концами. Изготавливается орден из серебра. Согласно статуту ордена, им награждаются граждане "проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни".
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Российские военнослужащие рассказали о своих подвигах в ходе СВО
Российские военные, награжденные орденами Мужества, рассказали о своих подвигах в ходе СВО
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской армии, награжденные орденами Мужества в ходе спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости о подвигах, за которые были удостоены своих наград.
"Приехали на позицию, разложили минометы, подготовились. Нам пехота дала цели. Мы начали обрабатывать по целям. Когда нас с беспилотника засекли и ствольной артиллерией начали нас уже накрывать… Пехоту нашу там уже надо было прикрывать. Если бы мы там не работали бы - они бы нашу пехоту уже накрыли… Малейший перерыв между стрельбой у них, мы резко выбегали к минометам и начинали стрельбу сами. Потом, когда они в ответ стрелять начинали, сами уже прятались… Так же под обстрелом уходили оттуда", - рассказал сержант Гаджимурат Макашарипов.
"Мы, батальон, двигались в составе колонны. Соответственно, я попал под огневое воздействие противника. Можно сказать, попал в засаду. Я, двигаясь на головной машине, пытаясь развернуть огневую позицию, подорвался на мине. Осколками было посечено лицо. Возможно, получил контузию. Загорелась экипировка и одежда. После того, как пришел в себя, я смог организовать личный состав. Вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника. Подбили две единицы вражеской техники и заставили противника откатиться на их дальние рубежи. После чего батальон смог продолжить наступление", - рассказал командир минометной батареи стрелкового батальона с позывным "Урал-10".
Оба бойца были награждены орденом Мужества. Эта государственная награда была учреждена президентом России
в марте 1994 года. Знак ордена представляет из себя равноконечный крест с закругленными концами. Изготавливается орден из серебра. Согласно статуту ордена, им награждаются граждане "проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни".