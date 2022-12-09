https://ria.ru/20221209/podvigi-1837369429.html

Российские военнослужащие рассказали о своих подвигах в ходе СВО

Российские военнослужащие рассказали о своих подвигах в ходе СВО - РИА Новости, 09.12.2022

Российские военнослужащие рассказали о своих подвигах в ходе СВО

Военнослужащие российской армии, награжденные орденами Мужества в ходе спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости о подвигах, за которые были удостоены... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:04

2022-12-09T07:04

2022-12-09T07:04

специальная военная операция на украине

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784907131_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_500936b89847bde5903feca094c33a0a.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской армии, награжденные орденами Мужества в ходе спецоперации на Украине, рассказали РИА Новости о подвигах, за которые были удостоены своих наград."Приехали на позицию, разложили минометы, подготовились. Нам пехота дала цели. Мы начали обрабатывать по целям. Когда нас с беспилотника засекли и ствольной артиллерией начали нас уже накрывать… Пехоту нашу там уже надо было прикрывать. Если бы мы там не работали бы - они бы нашу пехоту уже накрыли… Малейший перерыв между стрельбой у них, мы резко выбегали к минометам и начинали стрельбу сами. Потом, когда они в ответ стрелять начинали, сами уже прятались… Так же под обстрелом уходили оттуда", - рассказал сержант Гаджимурат Макашарипов."Мы, батальон, двигались в составе колонны. Соответственно, я попал под огневое воздействие противника. Можно сказать, попал в засаду. Я, двигаясь на головной машине, пытаясь развернуть огневую позицию, подорвался на мине. Осколками было посечено лицо. Возможно, получил контузию. Загорелась экипировка и одежда. После того, как пришел в себя, я смог организовать личный состав. Вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника. Подбили две единицы вражеской техники и заставили противника откатиться на их дальние рубежи. После чего батальон смог продолжить наступление", - рассказал командир минометной батареи стрелкового батальона с позывным "Урал-10".Оба бойца были награждены орденом Мужества. Эта государственная награда была учреждена президентом России в марте 1994 года. Знак ордена представляет из себя равноконечный крест с закругленными концами. Изготавливается орден из серебра. Согласно статуту ордена, им награждаются граждане "проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни".

https://ria.ru/20221209/kavaler-1837366519.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия