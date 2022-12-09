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В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков - РИА Новости, 09.12.2022
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В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков
В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков - РИА Новости, 09.12.2022
В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков
На 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков "Москва помогает", сообщает пресс-служба "Московских сезонов". РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:28
2022-12-09T09:28
общество
москва
россия
мосволонтер
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков "Москва помогает", сообщает пресс-служба "Московских сезонов"."Девятого декабря на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает". Сбор помощи организован при участии Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и команды добровольцев столицы "Мосволонтер". Все жалеющие могут принять активное участие и передать подарки, а также необходимые вещи тем, кто сегодня особенно нуждается в нашей помощи и поддержке", - говорится в сообщении.Отмечается, что можно принести подарки и детям жителей новых территорий России, и участникам специальной военной операции. Шале открыты каждый день с 10.00 до 19.00. Все новогодние подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками.Дополняется, что вместе с подарками можно передать открытки с добрыми пожеланиями и участникам специальной военной операции, и их семьям.
https://ria.ru/20221207/moskva-1836952761.html
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общество, москва, россия, мосволонтер
Общество, Москва, Россия, Мосволонтер
09:28 09.12.2022
 
В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков

В Москве на площадках "Московских сезонов" откроют штабы по сбору новогодних подарков

© Фото : официальный сайт Мэра МосквыФестиваль "Московские сезоны"
Фестиваль Московские сезоны - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Фестиваль "Московские сезоны". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков "Москва помогает", сообщает пресс-служба "Московских сезонов".
"Девятого декабря на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает". Сбор помощи организован при участии Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и команды добровольцев столицы "Мосволонтер". Все жалеющие могут принять активное участие и передать подарки, а также необходимые вещи тем, кто сегодня особенно нуждается в нашей помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что можно принести подарки и детям жителей новых территорий России, и участникам специальной военной операции. Шале открыты каждый день с 10.00 до 19.00. Все новогодние подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками.
Дополняется, что вместе с подарками можно передать открытки с добрыми пожеланиями и участникам специальной военной операции, и их семьям.
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