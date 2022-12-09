https://ria.ru/20221209/podarki-1837394921.html

В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков

В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков - РИА Новости, 09.12.2022

В Москве откроют штабы по сбору новогодних подарков

На 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков "Москва помогает", сообщает пресс-служба "Московских сезонов". РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:28

2022-12-09T09:28

2022-12-09T09:28

общество

москва

россия

мосволонтер

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков "Москва помогает", сообщает пресс-служба "Московских сезонов"."Девятого декабря на 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открываются штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает". Сбор помощи организован при участии Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и команды добровольцев столицы "Мосволонтер". Все жалеющие могут принять активное участие и передать подарки, а также необходимые вещи тем, кто сегодня особенно нуждается в нашей помощи и поддержке", - говорится в сообщении.Отмечается, что можно принести подарки и детям жителей новых территорий России, и участникам специальной военной операции. Шале открыты каждый день с 10.00 до 19.00. Все новогодние подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками.Дополняется, что вместе с подарками можно передать открытки с добрыми пожеланиями и участникам специальной военной операции, и их семьям.

https://ria.ru/20221207/moskva-1836952761.html

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827543338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, мосволонтер