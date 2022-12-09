https://ria.ru/20221209/pisma-1837655203.html

В Киеве назвали письма немцам с призывом повоевать на Украине фейковыми

В Киеве назвали письма немцам с призывом повоевать на Украине фейковыми - РИА Новости, 09.12.2022

В Киеве назвали письма немцам с призывом повоевать на Украине фейковыми

Представитель МИД Украины Олег Николенко в пятницу заявил, что жители Германии получают фейковые письма от имени украинского генконсульства в Дюссельдорфе с... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:33

2022-12-09T23:33

2022-12-09T23:33

олег николенко

игорь конашенков

в мире

украина

германия

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко в пятницу заявил, что жители Германии получают фейковые письма от имени украинского генконсульства в Дюссельдорфе с предложением вступить в ряды "иностранного легиона".Он отметил, что консулы сделали заявление в полицию для расследования. По его словам, в МИД Украины "фейковую рассылку" расценивают как попытку дискредитировать украинскую дипломатию.Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, – это долгий срок в тюрьме".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836798498.html

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Наталья Макарова

олег николенко, игорь конашенков, в мире, украина, германия, россия