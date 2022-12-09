В Киеве назвали письма немцам с призывом повоевать на Украине фейковыми
МИД Украины: немцам присылают фейковые письма с предложением вступить в иностранный легион
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко в пятницу заявил, что жители Германии получают фейковые письма от имени украинского генконсульства в Дюссельдорфе с предложением вступить в ряды "иностранного легиона".
"Стало известно, что в почтовые адреса жителей Германии стали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону на Украине. Указанные письма являются подделкой, никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.
Он отметил, что консулы сделали заявление в полицию для расследования. По его словам, в МИД Украины "фейковую рассылку" расценивают как попытку дискредитировать украинскую дипломатию.
Согласно опубликованным в июле данным Минобороны РФ, на Украину с 24 февраля прибыли свыше 7 тысяч наемников более чем из 60 стран - от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, – это долгий срок в тюрьме".
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