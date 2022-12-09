https://ria.ru/20221209/perevorot-1837502007.html

В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота

В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота - РИА Новости, 09.12.2022

В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота

Суд в Германии арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку России, заявили в пресс-службе немецкой Генпрокуратуры. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:27

2022-12-09T15:27

2022-12-09T16:12

германия

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

австрия

мария захарова

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БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Суд в Германии арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку России, заявили в пресс-службе немецкой Генпрокуратуры.В среду немецкая полиция провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и государственный переворот. Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях ФРГ, а также в Австрии и Италии.По информации немецкой Генпрокуратуры, к "военному крылу" объединения относятся 14 задержанных. Среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.Утверждается, что в случае успеха злоумышленники планировали сформировать временное военное правительство и начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны". Помимо прочего, они хотели создать в стране новую армию.Среди задержанных — россиянка Виталия Б., которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и "представителями России". Немецкая Генпрокуратура уточнила, что сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассматривает случившееся исключительно как внутреннее дело Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию.

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837343670.html

https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1837067777.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, австрия, мария захарова