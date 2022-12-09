Рейтинг@Mail.ru
В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/perevorot-1837502007.html
В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота
В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота - РИА Новости, 09.12.2022
В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота
Суд в Германии арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку России, заявили в пресс-службе немецкой Генпрокуратуры. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:27
2022-12-09T16:12
германия
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
австрия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837524496_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_2081a208432081a21804ba45b8791fa8.jpg
БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Суд в Германии арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку России, заявили в пресс-службе немецкой Генпрокуратуры.В среду немецкая полиция провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и государственный переворот. Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях ФРГ, а также в Австрии и Италии.По информации немецкой Генпрокуратуры, к "военному крылу" объединения относятся 14 задержанных. Среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.Утверждается, что в случае успеха злоумышленники планировали сформировать временное военное правительство и начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны". Помимо прочего, они хотели создать в стране новую армию.Среди задержанных — россиянка Виталия Б., которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и "представителями России". Немецкая Генпрокуратура уточнила, что сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассматривает случившееся исключительно как внутреннее дело Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию.
https://ria.ru/20221208/germaniya-1837343670.html
https://ria.ru/20221207/gosperevorot-1837067777.html
германия
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837524496_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_c8dd42191ca0f3d471b28d8770006a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, австрия, мария захарова
Германия, В мире, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Австрия, Мария Захарова
15:27 09.12.2022 (обновлено: 16:12 09.12.2022)
 
В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота

В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота, в том числе россиянку

© AFP 2022 / dpa/Boris Roessler Задержанный по делу о планировании нападения на парламент Германии, 7 декабря 2022 года
Задержанный по делу о планировании нападения на парламент Германии, 7 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / dpa/Boris Roessler
Задержанный по делу о планировании нападения на парламент Германии, 7 декабря 2022 года
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 9 дек — РИА Новости. Суд в Германии арестовал 23 подозреваемых в подготовке и поддержке госпереворота, в том числе гражданку России, заявили в пресс-службе немецкой Генпрокуратуры.

"Судьи Федерального суда в течение двух дней вынесли ордера на арест граждан ФРГ <...> и гражданки России Виталии Б. Обвиняемые были задержаны 7 декабря", — говорится в сообщении.

В среду немецкая полиция провела масштабную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага и государственный переворот. Задержаны 25 человек, аресты прошли в семи федеральных землях ФРГ, а также в Австрии и Италии.
По информации немецкой Генпрокуратуры, к "военному крылу" объединения относятся 14 задержанных. Среди них есть бывшие военнослужащие. Идейные основания заговора были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon.
Сотрудники немецкой полиции сопровождают подозреваемого в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 21:46
У планировавших переворот в ФРГ изъяли мечи, золото и оружие, пишут СМИ
Утверждается, что в случае успеха злоумышленники планировали сформировать временное военное правительство и начать переговоры с "бывшими союзниками по итогам Второй мировой войны". Помимо прочего, они хотели создать в стране новую армию.
Среди задержанных — россиянка Виталия Б., которую подозревают в установлении контакта между лидером заговора и "представителями России". Немецкая Генпрокуратура уточнила, что сейчас нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва рассматривает случившееся исключительно как внутреннее дело Германии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность вмешательства России в ситуацию.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 20:11
Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии
 
ГерманияВ миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияАвстрияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала