https://ria.ru/20221209/peregovory-1837531592.html

Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ

Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2022

Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ

Конкретное место проведения в Стамбуле переговоров РФ-США по визовым вопросам держится в строжайшем секрете, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:21

2022-12-09T16:21

2022-12-09T16:21

в мире

сергей рябков

россия

стамбул

турция

сша

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СТАМБУЛ, 9 дек – РИА Новости. Конкретное место проведения в Стамбуле переговоров РФ-США по визовым вопросам держится в строжайшем секрете, сообщил телеканал A Haber.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов. По его словам, встреча в Стамбуле не является сигналом, что РФ возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам, это технический контакт."Никто из СМИ заранее не знал о такой запланированной в Стамбуле встрече. Место держится в строжайшем секрете", - сказала корреспондент телеканала.

https://ria.ru/20221209/peregovory-1837439973.html

россия

стамбул

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей рябков, россия, стамбул, турция, сша