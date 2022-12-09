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Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2022
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Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2022
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ
Конкретное место проведения в Стамбуле переговоров РФ-США по визовым вопросам держится в строжайшем секрете, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:21
2022-12-09T16:21
в мире
сергей рябков
россия
стамбул
турция
сша
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СТАМБУЛ, 9 дек – РИА Новости. Конкретное место проведения в Стамбуле переговоров РФ-США по визовым вопросам держится в строжайшем секрете, сообщил телеканал A Haber.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов. По его словам, встреча в Стамбуле не является сигналом, что РФ возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам, это технический контакт."Никто из СМИ заранее не знал о такой запланированной в Стамбуле встрече. Место держится в строжайшем секрете", - сказала корреспондент телеканала.
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в мире, сергей рябков, россия, стамбул, турция, сша
В мире, Сергей Рябков, Россия, Стамбул, Турция, США
16:21 09.12.2022
 
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ

A Haber: конкретное место переговоров России и США в Стамбуле держат в строжайшем секрете

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 9 дек – РИА Новости. Конкретное место проведения в Стамбуле переговоров РФ-США по визовым вопросам держится в строжайшем секрете, сообщил телеканал A Haber.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов. По его словам, встреча в Стамбуле не является сигналом, что РФ возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам, это технический контакт.
"Никто из СМИ заранее не знал о такой запланированной в Стамбуле встрече. Место держится в строжайшем секрете", - сказала корреспондент телеканала.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 12:21
Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным в воскресенье
 
В миреСергей РябковРоссияСтамбулТурцияСША
 
 
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