https://ria.ru/20221209/peregovory-1837531592.html
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2022
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ
Конкретное место проведения в Стамбуле переговоров РФ-США по визовым вопросам держится в строжайшем секрете, сообщил телеканал A Haber. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:21
2022-12-09T16:21
2022-12-09T16:21
в мире
сергей рябков
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стамбул
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сша
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СТАМБУЛ, 9 дек – РИА Новости. Конкретное место проведения в Стамбуле переговоров РФ-США по визовым вопросам держится в строжайшем секрете, сообщил телеканал A Haber.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о проходящей в Турции встрече США и РФ по визовым вопросам на уровне профильных департаментов. По его словам, встреча в Стамбуле не является сигналом, что РФ возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам, это технический контакт."Никто из СМИ заранее не знал о такой запланированной в Стамбуле встрече. Место держится в строжайшем секрете", - сказала корреспондент телеканала.
https://ria.ru/20221209/peregovory-1837439973.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, россия, стамбул, турция, сша
В мире, Сергей Рябков, Россия, Стамбул, Турция, США
Место переговоров России и США в Стамбуле держат в секрете, пишут СМИ
A Haber: конкретное место переговоров России и США в Стамбуле держат в строжайшем секрете