https://ria.ru/20221209/parizh-1837363328.html

В Париже около 125 тысяч домов остались без света

В Париже около 125 тысяч домов остались без света - РИА Новости, 09.12.2022

В Париже около 125 тысяч домов остались без света

Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T02:59

2022-12-09T02:59

2022-12-09T05:29

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил французский оператор электросетей RTE.Ранее стало известно, что после аварии, произошедшей около 22:15 по местному времени (00.15 мск), дома на юго-востоке Парижа остались без света.По данным RTE, сбой в подаче электричества произошел из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis. Авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, на данный момент ситуация с подачей электроэнергии нормализовалась.Ожидается, что власти Франции 9 декабря проведут в ряде регионов тестовые отключения электроэнергии.На прошлой RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов.При этом президент Франции Эммануэль Макрон на днях резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав прекратить пугать людей "абсурдными сценариями".

https://ria.ru/20221209/parizh-1837361718.html

https://ria.ru/20220831/energiya-1813495593.html

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в мире, эммануэль макрон, париж, франция