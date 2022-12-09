Рейтинг@Mail.ru
В Париже около 125 тысяч домов остались без света - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/parizh-1837363328.html
В Париже около 125 тысяч домов остались без света
В Париже около 125 тысяч домов остались без света - РИА Новости, 09.12.2022
В Париже около 125 тысяч домов остались без света
Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:59
2022-12-09T05:29
в мире
эммануэль макрон
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40713/77/407137772_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_8adffb643ecd60780da57822006ddfe1.jpg
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил французский оператор электросетей RTE.Ранее стало известно, что после аварии, произошедшей около 22:15 по местному времени (00.15 мск), дома на юго-востоке Парижа остались без света.По данным RTE, сбой в подаче электричества произошел из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis. Авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, на данный момент ситуация с подачей электроэнергии нормализовалась.Ожидается, что власти Франции 9 декабря проведут в ряде регионов тестовые отключения электроэнергии.На прошлой RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов.При этом президент Франции Эммануэль Макрон на днях резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав прекратить пугать людей "абсурдными сценариями".
https://ria.ru/20221209/parizh-1837361718.html
https://ria.ru/20220831/energiya-1813495593.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40713/77/407137772_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_49eb72a7a2423f532030e4966a7cb684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, париж, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Париж, Франция
02:59 09.12.2022 (обновлено: 05:29 09.12.2022)
 
В Париже около 125 тысяч домов остались без света

Оператор электросетей RTE: в Париже около 125 тысяч домов остались без света из-за аварии

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил французский оператор электросетей RTE.
Ранее стало известно, что после аварии, произошедшей около 22:15 по местному времени (00.15 мск), дома на юго-востоке Парижа остались без света.
Ночной вид на Триумфальную арку, Елисейские поля и бизнес-квартал La Défense в Париже - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
02:04
В нескольких районах Парижа пропал свет
По данным RTE, сбой в подаче электричества произошел из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis. Авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, на данный момент ситуация с подачей электроэнергии нормализовалась.
Ожидается, что власти Франции 9 декабря проведут в ряде регионов тестовые отключения электроэнергии.
На прошлой RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон на днях резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав прекратить пугать людей "абсурдными сценариями".
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 17:11
В Европе зафиксировали самую высокую стоимость электроэнергии в истории
 
В миреЭммануэль МакронПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала