https://ria.ru/20221209/parizh-1837363328.html
В Париже около 125 тысяч домов остались без света
В Париже около 125 тысяч домов остались без света - РИА Новости, 09.12.2022
В Париже около 125 тысяч домов остались без света
Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T02:59
2022-12-09T02:59
2022-12-09T05:29
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ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил французский оператор электросетей RTE.Ранее стало известно, что после аварии, произошедшей около 22:15 по местному времени (00.15 мск), дома на юго-востоке Парижа остались без света.По данным RTE, сбой в подаче электричества произошел из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis. Авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, на данный момент ситуация с подачей электроэнергии нормализовалась.Ожидается, что власти Франции 9 декабря проведут в ряде регионов тестовые отключения электроэнергии.На прошлой RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов.При этом президент Франции Эммануэль Макрон на днях резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав прекратить пугать людей "абсурдными сценариями".
https://ria.ru/20221209/parizh-1837361718.html
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в мире, эммануэль макрон, париж, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Париж, Франция
02:59 09.12.2022 (обновлено: 05:29 09.12.2022)
В Париже около 125 тысяч домов остались без света
Оператор электросетей RTE: в Париже около 125 тысяч домов остались без света из-за аварии
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Около 125 тысяч домов в Париже в четверг вечером временно оказались без света из-за поломки трансформатора, на данный момент ситуация нормализовалась, сообщил французский оператор электросетей RTE.
Ранее стало известно, что после аварии, произошедшей около 22:15 по местному времени (00.15 мск), дома на юго-востоке Парижа остались без света.
По данным RTE, сбой в подаче электричества произошел из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis. Авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа, на данный момент ситуация с подачей электроэнергии нормализовалась.
Ожидается, что власти Франции
9 декабря проведут в ряде регионов тестовые отключения электроэнергии.
На прошлой RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон
на днях резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных перебоях в подаче электроэнергии во Франции этой зимой, призвав прекратить пугать людей "абсурдными сценариями".