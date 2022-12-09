https://ria.ru/20221209/pamfilova-1837599883.html
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США - РИА Новости, 09.12.2022
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США
США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:51
2022-12-09T18:51
2022-12-09T18:59
сша
элла памфилова
россия
политика
цик рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда ездить не нуждается.Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома."Наверное, им самим от этих санкций становится как-то легче. Мне же от этого малозначительного действа ни холодно, ни жарко: за пределами России у меня никого и ничего нет. В так называемой "привилегии" туда ездить тоже не нуждаюсь", - сказала Памфилова. По ее словам, Россия - прекрасная уникальная страна, поражающая природным и культурным многообразием, в которой есть что посмотреть.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837600583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, элла памфилова, россия, политика, цик рф, санкции в отношении россии
США, Элла Памфилова, Россия, Политика, ЦИК РФ, Санкции в отношении России
18:51 09.12.2022 (обновлено: 18:59 09.12.2022)
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США
Глава ЦИК Памфилова заявила, что не нуждается в так называемой "привилегии" ездить в США
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда ездить не нуждается.
Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома.
"Наверное, им самим от этих санкций становится как-то легче. Мне же от этого малозначительного действа ни холодно, ни жарко: за пределами России у меня никого и ничего нет. В так называемой "привилегии" туда ездить тоже не нуждаюсь", - сказала Памфилова. По ее словам, Россия - прекрасная уникальная страна, поражающая природным и культурным многообразием, в которой есть что посмотреть.