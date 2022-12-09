Рейтинг@Mail.ru
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/pamfilova-1837599883.html
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США - РИА Новости, 09.12.2022
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США
США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:51
2022-12-09T18:59
сша
элла памфилова
россия
политика
цик рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_0:306:2810:1887_1920x0_80_0_0_d16428549e556c62a3b85525ca1e6bac.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда ездить не нуждается.Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома."Наверное, им самим от этих санкций становится как-то легче. Мне же от этого малозначительного действа ни холодно, ни жарко: за пределами России у меня никого и ничего нет. В так называемой "привилегии" туда ездить тоже не нуждаюсь", - сказала Памфилова. По ее словам, Россия - прекрасная уникальная страна, поражающая природным и культурным многообразием, в которой есть что посмотреть.
https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837600583.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751477310_128:0:2693:1924_1920x0_80_0_0_58688b2abbb08245a8a6e187741e311c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, элла памфилова, россия, политика, цик рф, санкции в отношении россии
США, Элла Памфилова, Россия, Политика, ЦИК РФ, Санкции в отношении России
18:51 09.12.2022 (обновлено: 18:59 09.12.2022)
 
Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США

Глава ЦИК Памфилова заявила, что не нуждается в так называемой "привилегии" ездить в США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда ездить не нуждается.
Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома.
"Наверное, им самим от этих санкций становится как-то легче. Мне же от этого малозначительного действа ни холодно, ни жарко: за пределами России у меня никого и ничего нет. В так называемой "привилегии" туда ездить тоже не нуждаюсь", - сказала Памфилова. По ее словам, Россия - прекрасная уникальная страна, поражающая природным и культурным многообразием, в которой есть что посмотреть.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 18:53
Зампред ЦИК Булаев прокомментировал санкции США против него
 
СШАЭлла ПамфиловаРоссияПолитикаЦИК РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала