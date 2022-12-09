https://ria.ru/20221209/pamfilova-1837599883.html

Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США

Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США - РИА Новости, 09.12.2022

Памфилова заявила, что не нуждается в "привилегии" ездить в США

США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:51

2022-12-09T18:51

2022-12-09T18:59

сша

элла памфилова

россия

политика

цик рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США, видимо, самим становится легче от ввода очередных санкций, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова и сообщила, что в "привилегии" туда ездить не нуждается.Ранее в пятницу американский минфин сообщил, что США ввели санкции против Памфиловой, ее заместителя Николая Булаева и других членов избиркома."Наверное, им самим от этих санкций становится как-то легче. Мне же от этого малозначительного действа ни холодно, ни жарко: за пределами России у меня никого и ничего нет. В так называемой "привилегии" туда ездить тоже не нуждаюсь", - сказала Памфилова. По ее словам, Россия - прекрасная уникальная страна, поражающая природным и культурным многообразием, в которой есть что посмотреть.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837600583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, элла памфилова, россия, политика, цик рф, санкции в отношении россии