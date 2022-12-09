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В Червонограде около 70 процентов домов отключены от центрального отопления

В Червонограде около 70 процентов домов отключены от центрального отопления - РИА Новости, 09.12.2022

В Червонограде около 70 процентов домов отключены от центрального отопления

Второй по численности населения город во Львовской области Украины Червоноград готовится к "возможному блэкауту": около 70% домов отключены от центрального... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:19

2022-12-09T23:19

2022-12-09T23:19

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй по численности населения город во Львовской области Украины Червоноград готовится к "возможному блэкауту": около 70% домов отключены от центрального отопления, многие горожане планирует выехать из города, заявил мэр Андрей Заловский.Он отметил, что после обстрелов в городе были моменты, когда в некоторых районах не было электроэнергии до 15 часов. Если температура снизится до 5-8 градусов ниже нуля, будут разворачивать пункты обогрева, для чего заказаны "печи на дровах". Мэр указал, что единственный вопрос - "насколько затяжным может быть блэкаут"."У многих родственники или запасные места для проживания в населенных пунктах вблизи Червонограда. Знаем, что часть планирует уехать в сельскую местность. Тем, кто остается, ...если не будет достаточно первой линии пунктов обогрева, развернем вторую – в учебных заведениях", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221207/kiev-1836909608.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, жкх, львов, львовская область, вооруженные силы рф