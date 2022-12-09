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В Червонограде около 70 процентов домов отключены от центрального отопления
В Червонограде около 70 процентов домов отключены от центрального отопления - РИА Новости, 09.12.2022
В Червонограде около 70 процентов домов отключены от центрального отопления
Второй по численности населения город во Львовской области Украины Червоноград готовится к "возможному блэкауту": около 70% домов отключены от центрального... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:19
2022-12-09T23:19
2022-12-09T23:19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй по численности населения город во Львовской области Украины Червоноград готовится к "возможному блэкауту": около 70% домов отключены от центрального отопления, многие горожане планирует выехать из города, заявил мэр Андрей Заловский.Он отметил, что после обстрелов в городе были моменты, когда в некоторых районах не было электроэнергии до 15 часов. Если температура снизится до 5-8 градусов ниже нуля, будут разворачивать пункты обогрева, для чего заказаны "печи на дровах". Мэр указал, что единственный вопрос - "насколько затяжным может быть блэкаут"."У многих родственники или запасные места для проживания в населенных пунктах вблизи Червонограда. Знаем, что часть планирует уехать в сельскую местность. Тем, кто остается, ...если не будет достаточно первой линии пунктов обогрева, развернем вторую – в учебных заведениях", - добавил он.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, жкх, львов, львовская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, ЖКХ, Львов, Львовская область, Вооруженные силы РФ
В Червонограде около 70 процентов домов отключены от центрального отопления
Примерно 70% домов в Червонограде на западе Украины отключены от центрального отопления
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Второй по численности населения город во Львовской области Украины Червоноград готовится к "возможному блэкауту": около 70% домов отключены от центрального отопления, многие горожане планирует выехать из города, заявил мэр Андрей Заловский.
"У нас плотная застройка, высокая плотность населения, вторые после Львова, у нас отключено от центрального отопления около 70% домов. Часть людей произвела электроотопление, другие – индивидуальное газовое отопление в многоквартирных домах. Но все бюджетные учреждения (школы, садики, больницы) обогреваются от центрального отопления. Самая критическая ситуация для жильцов тех домов, где все работает на электричестве", - сказал Заловский украинскому сайту "Еспрессо.Запад".
Он отметил, что после обстрелов в городе были моменты, когда в некоторых районах не было электроэнергии до 15 часов. Если температура снизится до 5-8 градусов ниже нуля, будут разворачивать пункты обогрева, для чего заказаны "печи на дровах". Мэр указал, что единственный вопрос - "насколько затяжным может быть блэкаут".
"У многих родственники или запасные места для проживания в населенных пунктах вблизи Червонограда. Знаем, что часть планирует уехать в сельскую местность. Тем, кто остается, ...если не будет достаточно первой линии пунктов обогрева, развернем вторую – в учебных заведениях", - добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева
до Львова и Ивано-Франковска
. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский
1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.