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Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 09.12.2022
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Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами
Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 09.12.2022
Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами
Столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО), сообщили в пресс-службе комплекса городского РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:55
2022-12-09T17:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
общество
жкх
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
мусор
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО), сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы."Российская столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор, и в очередной раз подтвердила лидерство в сфере обращения с отходами", - рассказали в пресс-службе.Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся пресс-службой, отметил, что Москва как крупнейший мегаполис всегда уделяла особое внимание вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).Также он добавил, что в прошлом году было собрано рекордное число вторсырья - более 1 миллиона тонн. Планируется, что в этом году показатель будет еще выше.Отмечается, что рейтинг составляется на основе статистических показателей и результатов соцопроса. Критерии оценки - качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, уровень информированности граждан о реформе и отношение к ней.
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петр бирюков, общество, жкх, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, мусор, бытовой мусор, отходы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Мусор, Бытовой мусор, Отходы
17:55 09.12.2022
 

Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкМусоровоз во время парада городской техники на Садовом кольце в Москве
Мусоровоз во время парада городской техники на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Мусоровоз во время парада городской техники на Садовом кольце в Москве
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО), сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"Российская столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор, и в очередной раз подтвердила лидерство в сфере обращения с отходами", - рассказали в пресс-службе.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся пресс-службой, отметил, что Москва как крупнейший мегаполис всегда уделяла особое внимание вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
"Важным этапом реформы в этой области стало введение с 1 января 2022 года института регионального оператора... К переходу на новую систему готовились заранее, обновили парк техники, обустроили современную инфраструктуру для сортировки и переработки мусора. Сегодня в Москве действует единый тариф на вывоз ТКО. Благодаря качественной подготовительной работе изменения прошли для жителей столицы незаметно, никак не повлияли на их комфорт", - рассказал Бирюков.
Также он добавил, что в прошлом году было собрано рекордное число вторсырья - более 1 миллиона тонн. Планируется, что в этом году показатель будет еще выше.
Отмечается, что рейтинг составляется на основе статистических показателей и результатов соцопроса. Критерии оценки - качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, уровень информированности граждан о реформе и отношение к ней.
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