https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html

Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами

Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 09.12.2022

Москва возглавила "Зеленый рейтинг" регионов в сфере обращения с отходами

Столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО), сообщили в пресс-службе комплекса городского РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:55

2022-12-09T17:55

2022-12-09T17:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

общество

жкх

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

мусор

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор (РЭО), сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы."Российская столица возглавила "Зеленый рейтинг" регионов, который ежегодно составляет Российский экологический оператор, и в очередной раз подтвердила лидерство в сфере обращения с отходами", - рассказали в пресс-службе.Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся пресс-службой, отметил, что Москва как крупнейший мегаполис всегда уделяла особое внимание вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).Также он добавил, что в прошлом году было собрано рекордное число вторсырья - более 1 миллиона тонн. Планируется, что в этом году показатель будет еще выше.Отмечается, что рейтинг составляется на основе статистических показателей и результатов соцопроса. Критерии оценки - качество и доступность инфраструктуры и услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, уровень информированности граждан о реформе и отношение к ней.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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