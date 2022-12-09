https://ria.ru/20221209/oschadbank-1837581276.html
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России - РИА Новости, 09.12.2022
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России
Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:59
2022-12-09T17:59
2022-12-09T17:59
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
ощадбанк
европейский суд
украина
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила пресс-служба банка."Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении на сайте банка. В заявлении утверждается, что во время спецоперации Ощадбанк понес значительные убытки, многие отделения банка получили повреждения.Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине и является одним из крупнейших госбанков страны.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Ощадбанк, Европейский суд, Украина, В мире
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России
Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека