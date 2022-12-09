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Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России - РИА Новости, 09.12.2022
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Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России - РИА Новости, 09.12.2022
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России
Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:59
2022-12-09T17:59
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
ощадбанк
европейский суд
украина
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила пресс-служба банка."Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении на сайте банка. В заявлении утверждается, что во время спецоперации Ощадбанк понес значительные убытки, многие отделения банка получили повреждения.Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине и является одним из крупнейших госбанков страны.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), ощадбанк, европейский суд, украина, в мире
Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Ощадбанк, Европейский суд, Украина, В мире
17:59 09.12.2022
 
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России

Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Украинский Ощадбанк подал жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила пресс-служба банка.
"Ощадбанк завершил сложную экспертно-юридическую работу и подал жалобу против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека", - говорится в заявлении на сайте банка. В заявлении утверждается, что во время спецоперации Ощадбанк понес значительные убытки, многие отделения банка получили повреждения.
Ощадбанк был создан на базе учреждений Сбербанка СССР на Украине и является одним из крупнейших госбанков страны.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 14:13
Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала
 
РоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)ОщадбанкЕвропейский судУкраинаВ мире
 
 
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