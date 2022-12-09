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Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/obstrely-1837391296.html
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 154 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:21
2022-12-09T09:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 154 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра. Выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Докучаевск.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Киевском районе Донецка.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 41 обстрел.
https://ria.ru/20221209/drony-1837208016.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
09:21 09.12.2022
 
Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкПоследствия ночного обстрела Донецка из "Градов"
Последствия ночного обстрела Донецка из Градов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия ночного обстрела Донецка из "Градов". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 154 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра. Выпустив 154 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Докучаевск.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины в Киевском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 41 обстрел.
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