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В Донецке зафиксировали попадания снарядов в учебные корпуса университетов
В Донецке зафиксировали попадания снарядов в учебные корпуса университетов - РИА Новости, 09.12.2022
В Донецке зафиксировали попадания снарядов в учебные корпуса университетов
Два вуза в Донецке попали под обстрел со стороны украинских силовиков: зафиксированы прямые попадания в учебные корпуса университета экономики и торговли и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:49
2022-12-09T15:49
2022-12-09T15:50
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Два вуза в Донецке попали под обстрел со стороны украинских силовиков: зафиксированы прямые попадания в учебные корпуса университета экономики и торговли и технического университета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 декабря поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк: Ворошиловский район: прямое попадание в здание учебного корпуса №5 ДонНУЭТ (Донецкий национальный университет экономики и торговли - ред.)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что зафиксировано также прямое попадание в здание учебного корпуса №3 Донецкого национального технического университета.
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
15:49 09.12.2022 (обновлено: 15:50 09.12.2022)
В Донецке зафиксировали попадания снарядов в учебные корпуса университетов
В Донецке зафиксировали прямые попадания снарядов в ДонНУЭТ и Технический университет