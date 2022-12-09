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ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/obstrel-1837502942.html
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов
Украинские войска за 5 минут выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:30
2022-12-09T15:35
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15:05 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 15:10 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града". Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html
донецк
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алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
15:30 09.12.2022 (обновлено: 15:35 09.12.2022)
 
ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15:05 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 15:10 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града". Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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