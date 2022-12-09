https://ria.ru/20221209/obstrel-1837502942.html

ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов

ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов - РИА Новости, 09.12.2022

ВСУ за пять минут выпустили по Донецку 11 снарядов

Украинские войска за 5 минут выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:30

2022-12-09T15:30

2022-12-09T15:35

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за 5 минут выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка 11 снарядов калибром 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15:05 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 15:10 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ДНР сообщило, что украинские войска обстреляли центр Донецка из "Града". Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о прилетах в районе Дома правительства.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837494372.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк), донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины