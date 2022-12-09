https://ria.ru/20221209/obstrel-1837500421.html
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский натовскими снарядами - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, а также Горловку и Широкую Балку, сообщило представительство... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:18
2022-12-09T15:18
2022-12-09T15:35
специальная военная операция на украине
украина
донецк
гольмовский
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, а также Горловку и Широкую Балку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 12.30 по поселку Гольмовский было выпущено также шесть снарядов калибра 155 миллиметров, в 12.35 - пять мин калибром 120 миллиметров по Горловке и в 12.45 украинские войска обстреляли поселок Широкая Балка пятью снарядами калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837376687.html
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гольмовский
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецк, Гольмовский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Горловка
15:18 09.12.2022 (обновлено: 15:35 09.12.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский натовскими снарядами
ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Гольмовскому