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ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:56
2022-12-09T12:57
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
рсзо 9к51 "град"
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.О последствиях пока не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
ясиноватая
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украина
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, рсзо 9к51 "град", вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, РСЗО 9К51 "Град", Вооруженные силы Украины, Россия
12:56 09.12.2022 (обновлено: 12:57 09.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Ясиноватой

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС после обстрела
Женщина возле машины МЧС после обстрела - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости /
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Женщина возле машины МЧС после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
О последствиях пока не сообщается.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Вчера, 16:11Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРСЗО 9К51 "Град"Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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