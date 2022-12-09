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ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град" - РИА Новости, 09.12.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:56

2022-12-09T12:56

2022-12-09T12:57

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

рсзо 9к51 "град"

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.О последствиях пока не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

россия

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, рсзо 9к51 "град", вооруженные силы украины, россия