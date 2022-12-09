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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска менее чем за час обстреляли Горловку и дважды Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:02
2022-12-09T11:02
2022-12-09T11:02
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
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сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Горловку и дважды Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:42 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 10:00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 9.05 украинские войска выпустили еще четыре снаряда указанного калибра по Центрально-городскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837409119.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили десять натовских снарядов по Донецку и Горловке