https://ria.ru/20221209/obstrel-1837412812.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 09.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска менее чем за час обстреляли Горловку и дважды Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:02

2022-12-09T11:02

2022-12-09T11:02

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Горловку и дважды Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:42 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 10:00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в 9.05 украинские войска выпустили еще четыре снаряда указанного калибра по Центрально-городскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837409119.html

https://ria.ru/20221209/polsha-1837398059.html

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донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия