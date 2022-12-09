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Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией - РИА Новости, 09.12.2022
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Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией
Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией - РИА Новости, 09.12.2022
Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией
В США согласовали новый оборонный бюджет. Помимо военных задач, там прописаны и политические, вплоть до исключения России из G20. Однако беспрецедентные расходы РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:00
2022-12-09T11:30
джо байден
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сша
россия
министерство обороны сша
нато
большая двадцатка
f-16
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США согласовали новый оборонный бюджет. Помимо военных задач, там прописаны и политические, вплоть до исключения России из G20. Однако беспрецедентные расходы грозят правительственным кризисом. Об американских планах — в материале РИА Новости."Ястребы" в делеКонгресс добавил военным восемь процентов по сравнению с 2022-м фискального года (закончился 30 сентября). Тогда на оборону потратили 778 миллиардов. На этот раз выделили рекордные 858 миллиардов.Министерство обороны получит 817 миллиардов, остальное — дополнительное финансирование, чтобы справиться с инфляцией и продолжить проекты, которые администрация Джо Байдена стремилась отменить. Речь о расширении штата Пентагона и повышении зарплат сотрудникам.Влияние "ястребов"-республиканцев, недавно взявших палату представителей под контроль, явно усилилось.Байден настаивал на отмене программы разработки ядерных крылатых ракет морского базирования SLCM-N. К нему не прислушались: выделили на это 25 миллиардов.Кроме того, 32,6 миллиарда потратят на строительство 11 боевых кораблей для ВМС. Почти три миллиарда уйдет на закупку боеприпасов, что отчасти компенсирует поставки Украине.Миллиард зарезервировали для наращивания национального оборонного запаса критически важных полезных ископаемых.Помимо оборонных, итоговый документ затронул и политические вопросы.Исключение РоссииТак, заложили средства на исключение России из международных структур. В первую очередь — из "Большой двадцатки". Вашингтон этого давно добивается.Проблема в том, что у G20, в отличие, например, от НАТО или ЕС, нет общего законодательства, устава и прочего. Потому и исключение как таковое невозможно.Американские законодатели нашли обходной путь. По их мнению, Россию надо лишить представителей в тех организациях, которые непосредственно реализуют решения "Двадцатки". Это Международная ассоциация страховых надзоров, Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору. Там до сих пор работают российские сотрудники. В оборонный бюджет внесли расходы на других специалистов, которые заменят уволенных россиян.Впрочем, тут не все зависит от американцев. В "Двадцатке" по этому вопросу пока нет единства. До недавнего времени председательствовавшая в G20 Индонезия, пригласив Владимира Путина на ноябрьский саммит на Бали, дала понять: конфронтация с Москвой G20 не нужна. С 1 декабря у руля организации встала Индия. Связанная с Россией как минимум по линии БРИКС, эта страна едва ли поддержит демарш Вашингтона."Беспрецедентный характер"Бюджетный план включает в себя и "Акт об остановке российского золота" (Stop Russian Gold Act), по которому любые лица и организации, участвующие в золотовалютных операциях с Россией, подпадают под санкции.В Москве, разумеется, отреагировали."Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте".На "сдерживание" России в Европе США выделяют шесть миллиардов. Сумма не самая большая. Но законодатели не поясняют, что в нее включено. Например, военная помощь Украине, также обозначенная в документе, вообще может быть неограниченной. Весенний закон о ленд-лизе развязывает Байдену руки, поскольку оружие Киеву поставляется фактически вне рамок бюджета.Турецкая сделкаДругой немаловажный аспект — снятие запрета на передачу Турции истребителей F-16.Это давно вносило раскол в НАТО. Аналитики не без оснований считают, что Анкара тормозит вступление Швеции и Финляндии в альянс именно из-за ограничений Вашингтона.Теперь турки могут смягчиться. В то же время открытым остается вопрос о программе поставок истребителей F-35. Анкару оттуда исключили в 2019-м. Но пробный шар, очевидно, выпущен.Долговая ямаМаксимально увеличить бюджет требовали республиканцы. Демократы настаивали на меньших суммах.За этим спором стоит острая проблема — госдолг США. Лидеры демократов заявляют: у них не хватило времени, чтобы в этом году добиться увеличения потолка заимствований. Республиканцы же требуют сократить расходы. Но не военные.Когда обновленный конгресс приступит к работе, противники Байдена станут добиваться значительного урезания трат, в том числе на социальное обеспечение и медицинскую помощь, пенсионные программы и иммиграционный контроль. Президент уже пообещал, что не уступит. В результате вполне может возникнуть правительственный кризис, предупреждает агентство Bloomberg. Республиканцы уже потрепали казну в интересах Пентагона, а демократам нельзя отказываться от обещанного избирателям.
https://ria.ru/20221208/g20-1837209713.html
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джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, россия, министерство обороны сша, нато, большая двадцатка, f-16, f-35
Джо Байден, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), США, Россия, Министерство обороны США, НАТО, Большая двадцатка, F-16, F-35
08:00 09.12.2022 (обновлено: 11:30 09.12.2022)
 

Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией

© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот"
Ракетная батарея Патриот
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/Released
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США согласовали новый оборонный бюджет. Помимо военных задач, там прописаны и политические, вплоть до исключения России из G20. Однако беспрецедентные расходы грозят правительственным кризисом. Об американских планах — в материале РИА Новости.

"Ястребы" в деле

Конгресс добавил военным восемь процентов по сравнению с 2022-м фискального года (закончился 30 сентября). Тогда на оборону потратили 778 миллиардов. На этот раз выделили рекордные 858 миллиардов.
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Министерство обороны получит 817 миллиардов, остальное — дополнительное финансирование, чтобы справиться с инфляцией и продолжить проекты, которые администрация Джо Байдена стремилась отменить. Речь о расширении штата Пентагона и повышении зарплат сотрудникам.
Влияние "ястребов"-республиканцев, недавно взявших палату представителей под контроль, явно усилилось.
Байден настаивал на отмене программы разработки ядерных крылатых ракет морского базирования SLCM-N. К нему не прислушались: выделили на это 25 миллиардов.
Кроме того, 32,6 миллиарда потратят на строительство 11 боевых кораблей для ВМС. Почти три миллиарда уйдет на закупку боеприпасов, что отчасти компенсирует поставки Украине.
Миллиард зарезервировали для наращивания национального оборонного запаса критически важных полезных ископаемых.
Помимо оборонных, итоговый документ затронул и политические вопросы.

Исключение России

Так, заложили средства на исключение России из международных структур. В первую очередь — из "Большой двадцатки". Вашингтон этого давно добивается.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 14:14
Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД
Проблема в том, что у G20, в отличие, например, от НАТО или ЕС, нет общего законодательства, устава и прочего. Потому и исключение как таковое невозможно.
Американские законодатели нашли обходной путь. По их мнению, Россию надо лишить представителей в тех организациях, которые непосредственно реализуют решения "Двадцатки". Это Международная ассоциация страховых надзоров, Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору. Там до сих пор работают российские сотрудники. В оборонный бюджет внесли расходы на других специалистов, которые заменят уволенных россиян.
Впрочем, тут не все зависит от американцев. В "Двадцатке" по этому вопросу пока нет единства. До недавнего времени председательствовавшая в G20 Индонезия, пригласив Владимира Путина на ноябрьский саммит на Бали, дала понять: конфронтация с Москвой G20 не нужна. С 1 декабря у руля организации встала Индия. Связанная с Россией как минимум по линии БРИКС, эта страна едва ли поддержит демарш Вашингтона.

"Беспрецедентный характер"

Бюджетный план включает в себя и "Акт об остановке российского золота" (Stop Russian Gold Act), по которому любые лица и организации, участвующие в золотовалютных операциях с Россией, подпадают под санкции.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 15:37
Швейцария не будет прислушиваться к ЕС и США по импорту золота из России
В Москве, разумеется, отреагировали.
"Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте".
На "сдерживание" России в Европе США выделяют шесть миллиардов. Сумма не самая большая. Но законодатели не поясняют, что в нее включено. Например, военная помощь Украине, также обозначенная в документе, вообще может быть неограниченной. Весенний закон о ленд-лизе развязывает Байдену руки, поскольку оружие Киеву поставляется фактически вне рамок бюджета.

Турецкая сделка

Другой немаловажный аспект — снятие запрета на передачу Турции истребителей F-16.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 08:00
Цели определены. Турция не оставляет НАТО выбора
Это давно вносило раскол в НАТО. Аналитики не без оснований считают, что Анкара тормозит вступление Швеции и Финляндии в альянс именно из-за ограничений Вашингтона.
Теперь турки могут смягчиться. В то же время открытым остается вопрос о программе поставок истребителей F-35. Анкару оттуда исключили в 2019-м. Но пробный шар, очевидно, выпущен.

Долговая яма

Максимально увеличить бюджет требовали республиканцы. Демократы настаивали на меньших суммах.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 23:36
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов
За этим спором стоит острая проблема — госдолг США. Лидеры демократов заявляют: у них не хватило времени, чтобы в этом году добиться увеличения потолка заимствований. Республиканцы же требуют сократить расходы. Но не военные.
Когда обновленный конгресс приступит к работе, противники Байдена станут добиваться значительного урезания трат, в том числе на социальное обеспечение и медицинскую помощь, пенсионные программы и иммиграционный контроль. Президент уже пообещал, что не уступит. В результате вполне может возникнуть правительственный кризис, предупреждает агентство Bloomberg. Республиканцы уже потрепали казну в интересах Пентагона, а демократам нельзя отказываться от обещанного избирателям.
 
Джо БайденДмитрий Песков (спецпредставитель президента)СШАРоссияМинистерство обороны СШАНАТОБольшая двадцаткаF-16F-35
 
 
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