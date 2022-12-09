https://ria.ru/20221209/oborona-1837293534.html

Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией

Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией - РИА Новости, 09.12.2022

Оружие — не главное. Пентагон потратит рекордную сумму на борьбу с Россией

В США согласовали новый оборонный бюджет. Помимо военных задач, там прописаны и политические, вплоть до исключения России из G20. Однако беспрецедентные расходы РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:00

2022-12-09T08:00

2022-12-09T11:30

джо байден

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

россия

министерство обороны сша

нато

большая двадцатка

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/03/1563360340_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_388acf3f55ef17c09d1a8cf867a613d1.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США согласовали новый оборонный бюджет. Помимо военных задач, там прописаны и политические, вплоть до исключения России из G20. Однако беспрецедентные расходы грозят правительственным кризисом. Об американских планах — в материале РИА Новости."Ястребы" в делеКонгресс добавил военным восемь процентов по сравнению с 2022-м фискального года (закончился 30 сентября). Тогда на оборону потратили 778 миллиардов. На этот раз выделили рекордные 858 миллиардов.Министерство обороны получит 817 миллиардов, остальное — дополнительное финансирование, чтобы справиться с инфляцией и продолжить проекты, которые администрация Джо Байдена стремилась отменить. Речь о расширении штата Пентагона и повышении зарплат сотрудникам.Влияние "ястребов"-республиканцев, недавно взявших палату представителей под контроль, явно усилилось.Байден настаивал на отмене программы разработки ядерных крылатых ракет морского базирования SLCM-N. К нему не прислушались: выделили на это 25 миллиардов.Кроме того, 32,6 миллиарда потратят на строительство 11 боевых кораблей для ВМС. Почти три миллиарда уйдет на закупку боеприпасов, что отчасти компенсирует поставки Украине.Миллиард зарезервировали для наращивания национального оборонного запаса критически важных полезных ископаемых.Помимо оборонных, итоговый документ затронул и политические вопросы.Исключение РоссииТак, заложили средства на исключение России из международных структур. В первую очередь — из "Большой двадцатки". Вашингтон этого давно добивается.Проблема в том, что у G20, в отличие, например, от НАТО или ЕС, нет общего законодательства, устава и прочего. Потому и исключение как таковое невозможно.Американские законодатели нашли обходной путь. По их мнению, Россию надо лишить представителей в тех организациях, которые непосредственно реализуют решения "Двадцатки". Это Международная ассоциация страховых надзоров, Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по банковскому надзору. Там до сих пор работают российские сотрудники. В оборонный бюджет внесли расходы на других специалистов, которые заменят уволенных россиян.Впрочем, тут не все зависит от американцев. В "Двадцатке" по этому вопросу пока нет единства. До недавнего времени председательствовавшая в G20 Индонезия, пригласив Владимира Путина на ноябрьский саммит на Бали, дала понять: конфронтация с Москвой G20 не нужна. С 1 декабря у руля организации встала Индия. Связанная с Россией как минимум по линии БРИКС, эта страна едва ли поддержит демарш Вашингтона."Беспрецедентный характер"Бюджетный план включает в себя и "Акт об остановке российского золота" (Stop Russian Gold Act), по которому любые лица и организации, участвующие в золотовалютных операциях с Россией, подпадают под санкции.В Москве, разумеется, отреагировали."Принятый документ носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к нашей стране, — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. — Беспрецедентный конфронтационный характер, что, конечно, чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на Европейском континенте".На "сдерживание" России в Европе США выделяют шесть миллиардов. Сумма не самая большая. Но законодатели не поясняют, что в нее включено. Например, военная помощь Украине, также обозначенная в документе, вообще может быть неограниченной. Весенний закон о ленд-лизе развязывает Байдену руки, поскольку оружие Киеву поставляется фактически вне рамок бюджета.Турецкая сделкаДругой немаловажный аспект — снятие запрета на передачу Турции истребителей F-16.Это давно вносило раскол в НАТО. Аналитики не без оснований считают, что Анкара тормозит вступление Швеции и Финляндии в альянс именно из-за ограничений Вашингтона.Теперь турки могут смягчиться. В то же время открытым остается вопрос о программе поставок истребителей F-35. Анкару оттуда исключили в 2019-м. Но пробный шар, очевидно, выпущен.Долговая ямаМаксимально увеличить бюджет требовали республиканцы. Демократы настаивали на меньших суммах.За этим спором стоит острая проблема — госдолг США. Лидеры демократов заявляют: у них не хватило времени, чтобы в этом году добиться увеличения потолка заимствований. Республиканцы же требуют сократить расходы. Но не военные.Когда обновленный конгресс приступит к работе, противники Байдена станут добиваться значительного урезания трат, в том числе на социальное обеспечение и медицинскую помощь, пенсионные программы и иммиграционный контроль. Президент уже пообещал, что не уступит. В результате вполне может возникнуть правительственный кризис, предупреждает агентство Bloomberg. Республиканцы уже потрепали казну в интересах Пентагона, а демократам нельзя отказываться от обещанного избирателям.

https://ria.ru/20221208/g20-1837209713.html

https://ria.ru/20220708/shveytsariya-1801248550.html

https://ria.ru/20220717/politika-1802662134.html

https://ria.ru/20221004/ssha-1821582975.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, россия, министерство обороны сша, нато, большая двадцатка, f-16, f-35