14:49 09.12.2022 (обновлено: 15:14 09.12.2022)
Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую
Рябков: Россия будет продолжать диалог с США по обмену заключенными без посредников
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Диалог России с США по обмену заключёнными будет продолжаться напрямую, без посредников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается конкретики обмена, то разговор с американцами шел напрямую, и он будет продолжаться так же, напрямую, без посредников, по определенному президентами России и США специальному каналу", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
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