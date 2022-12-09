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Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую - РИА Новости, 09.12.2022
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Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую
Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую - РИА Новости, 09.12.2022
Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую
Диалог России с США по обмену заключёнными будет продолжаться напрямую, без посредников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:49
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сша
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Диалог России с США по обмену заключёнными будет продолжаться напрямую, без посредников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается конкретики обмена, то разговор с американцами шел напрямую, и он будет продолжаться так же, напрямую, без посредников, по определенному президентами России и США специальному каналу", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
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сша, россия, сергей рябков
США, Россия, Сергей Рябков
14:49 09.12.2022 (обновлено: 15:14 09.12.2022)
 
Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую

Рябков: Россия будет продолжать диалог с США по обмену заключенными без посредников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Диалог России с США по обмену заключёнными будет продолжаться напрямую, без посредников, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается конкретики обмена, то разговор с американцами шел напрямую, и он будет продолжаться так же, напрямую, без посредников, по определенному президентами России и США специальному каналу", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
Виктор Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет. Грайнер была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 23:47
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США
 
СШАРоссияСергей Рябков
 
 
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