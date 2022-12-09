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Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк

Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк - РИА Новости, 09.12.2022

Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк

В городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski, сообщает издание Kresy.pl. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T01:50

2022-12-09T01:50

2022-12-09T11:14

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski, сообщает издание Kresy.pl.На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом. Она была в агрессивном состоянии и не поддавалась на уговоры окружающих успокоиться.В какой-то момент сзади подошла пожилая женщина и начала бить по злоумышленнице костылем. После этого охранник смог скрутить беженку.Злоумышленницу передали в руки прибывшей на место инцидента полиции. Как сообщает портал nowiny24.pl, у 26-летней украинки с собой имелись лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.Ранее стало известно, что молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности

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в мире, украина, польша, беженцы