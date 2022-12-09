https://ria.ru/20221209/nozh-1837360269.html
Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк
Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк - РИА Новости, 09.12.2022
Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк
В городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski, сообщает издание Kresy.pl. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T01:50
2022-12-09T01:50
2022-12-09T11:14
в мире
украина
польша
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837415364_0:62:1000:625_1920x0_80_0_0_a693f146bbdf50cf53e9187883e0fb48.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski, сообщает издание Kresy.pl.На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом. Она была в агрессивном состоянии и не поддавалась на уговоры окружающих успокоиться.В какой-то момент сзади подошла пожилая женщина и начала бить по злоумышленнице костылем. После этого охранник смог скрутить беженку.Злоумышленницу передали в руки прибывшей на место инцидента полиции. Как сообщает портал nowiny24.pl, у 26-летней украинки с собой имелись лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.Ранее стало известно, что молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837415364_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_dad43111fb8e868b47d7523dbb35372b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, беженцы
В мире, Украина, Польша, Беженцы
01:50 09.12.2022 (обновлено: 11:14 09.12.2022)
Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк
Беженка с Украины напала на сотрудницу отделения банка в польском городе Перемышль
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski, сообщает
издание Kresy.pl.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что женщина, удерживая за волосы сотрудницу банка, размахивает ножом. Она была в агрессивном состоянии и не поддавалась на уговоры окружающих успокоиться.
В какой-то момент сзади подошла пожилая женщина и начала бить по злоумышленнице костылем. После этого охранник смог скрутить беженку.
Злоумышленницу передали в руки прибывшей на место инцидента полиции. Как сообщает
портал nowiny24.pl, у 26-летней украинки с собой имелись лекарства, которые свидетельствовали о том, что она проходит курс психиатрического лечения.
С начала российской спецоперации в Польшу с Украины прибыли более семи миллионов человек, более пяти миллионов выехали обратно. Получив статус беженца в Польше, они имеют право получить широкий спектр помощи, в том числе материальной.
Ранее стало известно, что молодая украинка устроила драку с сотрудниками центра для временного проживания беженцев в Мюнхене
из-за использования сетевого удлинителя, что было запрещено правилами пожарной безопасности