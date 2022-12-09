https://ria.ru/20221209/nikolaev-1837365708.html

Николаевский подпольщик рассказал о тяжелой ситуации с продовольствием

Николаевский подпольщик рассказал о тяжелой ситуации с продовольствием - РИА Новости, 09.12.2022

Николаевский подпольщик рассказал о тяжелой ситуации с продовольствием

Ситуация с продовольственным обеспечением украинского города Николаев ухудшается с каждым днем, заявил РИА Новости активист местного подполья. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T04:10

2022-12-09T04:10

2022-12-09T09:07

специальная военная операция на украине

украина

херсон

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киевхлеб

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 дек — РИА Новости. Ситуация с продовольственным обеспечением украинского города Николаев ухудшается с каждым днем, заявил РИА Новости активист местного подполья."В городе с каждым днем, неделей и месяцем становится все хуже и хуже. Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю. Хлеб, который испекли на заводе "Киевхлеб" в Киеве, пока его в Николаев к нам привезут, он уже никакущий, его невозможно есть, черствый", — рассказал собеседник агентства.По его словам, местные власти также сокращают социальные расходы, включая пособия по безработице. "Те люди, которые стоят на учете в службе занятости, их через 90 дней снимают (с учета. — Прим. ред.) и перестают платить пособие. Люди не живут, а просто выживают", — отметил подпольщик.Он добавил, что "народ начинает просыпаться", жители соседних областей готовы оказать поддержку подполью. "Много поступает звонков наших сторонников с Херсона и с Одессы — предлагают свою помощь", — утверждает активист.Также он показал видеокадры неба над Николаевым, которые сняли жители города, — в цветах российского флага. На видео слышно, как снимающая его женщина произносит: "Бело-сине-красный".

https://ria.ru/20221113/nikolaev-1831121154.html

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Активист подполья: "В Николаеве нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня" В Николаеве нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня, консервы –раз в неделю, сообщил РИА Новости активист местного подполья 2022-12-09T04:10 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, херсон, киев, киевхлеб