https://ria.ru/20221209/nikolaev-1837365708.html
Николаевский подпольщик рассказал о тяжелой ситуации с продовольствием
Николаевский подпольщик рассказал о тяжелой ситуации с продовольствием - РИА Новости, 09.12.2022
Николаевский подпольщик рассказал о тяжелой ситуации с продовольствием
Ситуация с продовольственным обеспечением украинского города Николаев ухудшается с каждым днем, заявил РИА Новости активист местного подполья. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T04:10
2022-12-09T04:10
2022-12-09T09:07
специальная военная операция на украине
украина
херсон
киев
киевхлеб
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 9 дек — РИА Новости. Ситуация с продовольственным обеспечением украинского города Николаев ухудшается с каждым днем, заявил РИА Новости активист местного подполья."В городе с каждым днем, неделей и месяцем становится все хуже и хуже. Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы — раз в неделю. Хлеб, который испекли на заводе "Киевхлеб" в Киеве, пока его в Николаев к нам привезут, он уже никакущий, его невозможно есть, черствый", — рассказал собеседник агентства.По его словам, местные власти также сокращают социальные расходы, включая пособия по безработице. "Те люди, которые стоят на учете в службе занятости, их через 90 дней снимают (с учета. — Прим. ред.) и перестают платить пособие. Люди не живут, а просто выживают", — отметил подпольщик.Он добавил, что "народ начинает просыпаться", жители соседних областей готовы оказать поддержку подполью. "Много поступает звонков наших сторонников с Херсона и с Одессы — предлагают свою помощь", — утверждает активист.Также он показал видеокадры неба над Николаевым, которые сняли жители города, — в цветах российского флага. На видео слышно, как снимающая его женщина произносит: "Бело-сине-красный".
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Активист подполья: "В Николаеве нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня"
В Николаеве нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня, консервы –раз в неделю, сообщил РИА Новости активист местного подполья
2022-12-09T04:10
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсон, Киев, Киевхлеб
04:10 09.12.2022 (обновлено: 09:07 09.12.2022)
Николаевский подпольщик рассказал о тяжелой ситуации с продовольствием
Подполье в Николаеве рассказало, что в городе нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня