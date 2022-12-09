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Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина - РИА Новости, 09.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221209/neft-1837551934.html
Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина
Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина - РИА Новости, 09.12.2022
Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина
Мировые цены на нефть в пятницу ускоряли рост после заявлений президента России Владимира Путина о потолке цен на нефть, максимально Brent дорожал больше чем на РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:03
2022-12-09T21:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
экономика
владимир путин
россия
киргизия
brent
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу ускоряли рост после заявлений президента России Владимира Путина о потолке цен на нефть, максимально Brent дорожал больше чем на 1,8%, следует из данных торгов.По состоянию на 17.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,74% - до 76,75 доллара за баррель, максимальный рост составлял примерно 1,8% - до 77,5 доллара. Январские фьючерсы на WTI по состоянию на 17.08 мск дорожали на 0,52%, до 71,81 доллара, максимально достигали 72,9 доллара.На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию Путин заявил, что предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, потерь у страны после его введения не будет. Он также отметил, что применение потолка сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, что в будущем приведет к катастрофическому всплеску цены.Также Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу России на введение потолка цен на нефть будут изложены в указе в ближайшие дни, отметил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.
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нефть, экономика, владимир путин, россия, киргизия, brent, wti (нефть), в мире, цены, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, Экономика, Владимир Путин, Россия, Киргизия, Brent, WTI (нефть), В мире, Цены, Цены на нефть
17:03 09.12.2022 (обновлено: 21:43 09.12.2022)
 
Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина

Цена нефти марки Brent выросла до 77,2 доллара за баррель после заявлений Путина

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу ускоряли рост после заявлений президента России Владимира Путина о потолке цен на нефть, максимально Brent дорожал больше чем на 1,8%, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,74% - до 76,75 доллара за баррель, максимальный рост составлял примерно 1,8% - до 77,5 доллара. Январские фьючерсы на WTI по состоянию на 17.08 мск дорожали на 0,52%, до 71,81 доллара, максимально достигали 72,9 доллара.
На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию Путин заявил, что предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, потерь у страны после его введения не будет. Он также отметил, что применение потолка сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, что в будущем приведет к катастрофическому всплеску цены.
Также Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу России на введение потолка цен на нефть будут изложены в указе в ближайшие дни, отметил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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