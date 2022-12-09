https://ria.ru/20221209/neft-1837551934.html

Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина

Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина - РИА Новости, 09.12.2022

Мировые цены на нефть выросли после заявлений Путина

Мировые цены на нефть в пятницу ускоряли рост после заявлений президента России Владимира Путина о потолке цен на нефть, максимально Brent дорожал больше чем на РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:03

2022-12-09T17:03

2022-12-09T21:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

нефть

экономика

владимир путин

россия

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wti (нефть)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу ускоряли рост после заявлений президента России Владимира Путина о потолке цен на нефть, максимально Brent дорожал больше чем на 1,8%, следует из данных торгов.По состоянию на 17.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,74% - до 76,75 доллара за баррель, максимальный рост составлял примерно 1,8% - до 77,5 доллара. Январские фьючерсы на WTI по состоянию на 17.08 мск дорожали на 0,52%, до 71,81 доллара, максимально достигали 72,9 доллара.На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию Путин заявил, что предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, потерь у страны после его введения не будет. Он также отметил, что применение потолка сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, что в будущем приведет к катастрофическому всплеску цены.Также Путин сообщил, что конкретные шаги по ответу России на введение потолка цен на нефть будут изложены в указе в ближайшие дни, отметил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.

https://ria.ru/20221209/neft-1837540189.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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