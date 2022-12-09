https://ria.ru/20221209/neft-1837551288.html
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин
Применение потолка цены на нефть сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, приведет к катастрофическому всплеску цены, это глупое предложение,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:02
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
австралия
киргизия
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153318/75/1533187527_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_c83ebffb46f5ba6b11fc45c1f8d81697.jpg
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Применение потолка цены на нефть сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, приведет к катастрофическому всплеску цены, это глупое предложение, заявил президент РФ Владимир Путин."Отрасль и так не доинвестирована, не дофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителя, то это инвестирование сведется к нулю, все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики, вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное, и непросчитанное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221209/potolok-1837538697.html
https://ria.ru/20221209/neft-1837432071.html
австралия
киргизия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153318/75/1533187527_158:0:2242:1563_1920x0_80_0_0_ae09598d40f4f603a5751c373794e2f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, австралия, киргизия, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Австралия, Киргизия, Россия, Евросоюз
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин
Путин: потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, это глупое предложение