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Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
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Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин
Применение потолка цены на нефть сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, приведет к катастрофическому всплеску цены, это глупое предложение,... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:02
2022-12-09T17:02
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
австралия
киргизия
россия
евросоюз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Применение потолка цены на нефть сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, приведет к катастрофическому всплеску цены, это глупое предложение, заявил президент РФ Владимир Путин."Отрасль и так не доинвестирована, не дофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителя, то это инвестирование сведется к нулю, все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики, вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное, и непросчитанное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221209/potolok-1837538697.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, австралия, киргизия, россия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Австралия, Киргизия, Россия, Евросоюз
17:02 09.12.2022
 
Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин

Путин: потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, это глупое предложение

© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
Добыча нефти. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Применение потолка цены на нефть сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, приведет к катастрофическому всплеску цены, это глупое предложение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отрасль и так не доинвестирована, не дофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителя, то это инвестирование сведется к нулю, все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики, вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное, и непросчитанное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:34
Россия не будет продавать нефть странам, установившим потолок, заявил Путин
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 12:02Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакАвстралияКиргизияРоссияЕвросоюз
 
 
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