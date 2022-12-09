https://ria.ru/20221209/neft-1837551288.html

Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин

Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

Потолок цен на нефть приведет к недоинвестированию отрасли, заявил Путин

Применение потолка цены на нефть сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, приведет к катастрофическому всплеску цены, это глупое предложение,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:02

2022-12-09T17:02

экономика

цены на нефть

владимир путин

александр новак

австралия

киргизия

россия

евросоюз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Применение потолка цены на нефть сведет к нулю инвестирование в энергетическую отрасль, приведет к катастрофическому всплеску цены, это глупое предложение, заявил президент РФ Владимир Путин."Отрасль и так не доинвестирована, не дофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителя, то это инвестирование сведется к нулю, все это приведет на каком-то этапе к катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики, вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное, и непросчитанное", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221209/potolok-1837538697.html

https://ria.ru/20221209/neft-1837432071.html

австралия

киргизия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, австралия, киргизия, россия, евросоюз