https://ria.ru/20221209/neft-1837540299.html
У России не будет потерь после введения потолка цен на нефть, заявил Путин
У России не будет потерь после введения потолка цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022
У России не будет потерь после введения потолка цен на нефть, заявил Путин
Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:38
2022-12-09T16:38
2022-12-09T17:19
экономика
цены на нефть
россия
владимир путин
киргизия
австралия
евросоюз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал Путин в контексте реакции на введение потолка цен Западом на российскую нефть на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Он отметил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221209/potolok-1837538697.html
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Путин о ценах на нефть: "У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах"
Путин о ценах на нефть: "У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах"
2022-12-09T16:38
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, киргизия, австралия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Киргизия, Австралия, Евросоюз
16:38 09.12.2022 (обновлено: 17:19 09.12.2022)
У России не будет потерь после введения потолка цен на нефть, заявил Путин
Президент Путин: потолок цен на нефть может привести к коллапсу отрасли