https://ria.ru/20221209/neft-1837540299.html

У России не будет потерь после введения потолка цен на нефть, заявил Путин

У России не будет потерь после введения потолка цен на нефть, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2022

У России не будет потерь после введения потолка цен на нефть, заявил Путин

Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:38

2022-12-09T16:38

2022-12-09T17:19

экономика

цены на нефть

россия

владимир путин

киргизия

австралия

евросоюз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет ни при каких обстоятельствах, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах", - сказал Путин в контексте реакции на введение потолка цен Западом на российскую нефть на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию."Конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Он отметил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221209/potolok-1837538697.html

https://ria.ru/20221209/neft-1837432071.html

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Путин о ценах на нефть: "У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах" Путин о ценах на нефть: "У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах" 2022-12-09T16:38 true PT0M39S

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Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, россия, владимир путин, киргизия, австралия, евросоюз