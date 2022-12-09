16:37 09.12.2022 (обновлено: 17:10 09.12.2022)
Путин объяснил, почему цены на нефть могут "взлететь до небес"
Путин: потолок на нефть сведет инвестиции в мире к нулю, а цены на нее "взлетят до небес"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. При введении потолка цен на нефть инвестиции в мире сведутся к нулю, а затем цены на нефть взлетят до небес и ударят по тем, кто предлагает это решение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Следовать какому-то нерыночному вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителя, потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, - цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним, по тем, кто такие решения предлагает", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
"Это касается далеко не нас и только нас - это касается всех производителей. Почему? Потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведет к коллапсу самой отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже", - добавил Путин.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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