https://ria.ru/20221209/neft-1837538312.html
Путин допустил сокращение добычи нефти в России
Путин допустил сокращение добычи нефти в России - РИА Новости, 09.12.2022
Путин допустил сокращение добычи нефти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:34
2022-12-09T16:34
2022-12-09T17:34
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято."У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию", - уточнил президент.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221209/neft-1837540189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, экономика, владимир путин, опек, нефть
Цены на нефть, Россия, Экономика, Владимир Путин, ОПЕК, Нефть
16:34 09.12.2022 (обновлено: 17:34 09.12.2022)
Путин допустил сокращение добычи нефти в России
Путин заявил, что подумает при необходимости о возможном сокращении добычи нефти