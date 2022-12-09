https://ria.ru/20221209/neft-1837538312.html

Путин допустил сокращение добычи нефти в России

Путин допустил сокращение добычи нефти в России - РИА Новости, 09.12.2022

Путин допустил сокращение добычи нефти в России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:34

2022-12-09T16:34

2022-12-09T17:34

цены на нефть

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экономика

владимир путин

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нефть

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято."У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию", - уточнил президент.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221209/neft-1837540189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

цены на нефть, россия, экономика, владимир путин, опек, нефть