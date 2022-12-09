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Путин допустил сокращение добычи нефти в России - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин допустил сокращение добычи нефти в России
Путин допустил сокращение добычи нефти в России - РИА Новости, 09.12.2022
Путин допустил сокращение добычи нефти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:34
2022-12-09T17:34
цены на нефть
россия
экономика
владимир путин
опек
нефть
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято."У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию", - уточнил президент.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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цены на нефть, россия, экономика, владимир путин, опек, нефть
Цены на нефть, Россия, Экономика, Владимир Путин, ОПЕК, Нефть
16:34 09.12.2022 (обновлено: 17:34 09.12.2022)
 
Путин допустил сокращение добычи нефти в России

Путин заявил, что подумает при необходимости о возможном сокращении добычи нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.
"У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи, мы подумаем что-то дополнительное, если потребуется, я имею в виду сейчас Россию", - уточнил президент.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Цены на нефтьРоссияЭкономикаВладимир ПутинОПЕКНефть
 
 
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