https://ria.ru/20221209/neft-1837536734.html

Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:32

2022-12-09T16:32

2022-12-09T16:44

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

владимир путин

россия

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цены на нефть

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что "примерно к эти цифрам (обозначенным в потолке цен - ред.) все и сводится".С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

https://ria.ru/20221209/neft-1837540189.html

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Владимир Лаврентьев

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