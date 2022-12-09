https://ria.ru/20221209/neft-1837536734.html
Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:32
2022-12-09T16:32
2022-12-09T16:44
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
владимир путин
россия
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цены на нефть
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что "примерно к эти цифрам (обозначенным в потолке цен - ред.) все и сводится".С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
https://ria.ru/20221209/neft-1837540189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:32 09.12.2022 (обновлено: 16:44 09.12.2022)
Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Путин: предложенный потолок стоимости российской нефти соответствует нынешним ценам