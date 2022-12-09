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Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть
Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:32
2022-12-09T16:44
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
владимир путин
россия
санкции
в мире
нефть
цены на нефть
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства отметил, что "примерно к эти цифрам (обозначенным в потолке цен - ред.) все и сводится".С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
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экономика, владимир путин, россия, санкции, в мире, нефть, цены на нефть, санкции в отношении россии, евросоюз
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Владимир Путин, Россия, Санкции, В мире, Нефть, Цены на нефть, Санкции в отношении России, Евросоюз
16:32 09.12.2022 (обновлено: 16:44 09.12.2022)
 
Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

Путин: предложенный потолок стоимости российской нефти соответствует нынешним ценам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня-то продаем. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. нам, честно говоря, не это важно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Глава государства отметил, что "примерно к эти цифрам (обозначенным в потолке цен - ред.) все и сводится".
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладимир ПутинРоссияСанкцииВ миреНефтьЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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