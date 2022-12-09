https://ria.ru/20221209/neft-1837465492.html

СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов

СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов

Российская нефть марки Urals подешевела до 43,72 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:43

2022-12-09T13:43

2022-12-09T13:55

экономика

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская нефть марки Urals подешевела до 43,72 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.Как считает автор статьи, на изменение цены российской нефти повлияло не столько введение потолка цен странами группой G7, Евросоюзом и Австралией, сколько уход с европейского рынка."У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования. Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков, а не с ограничением цен", — считает аналитик Argus Майкл Кэролан.Около трех четвертей российской нефти отправлялось по морю с запада страны, сообщается в статье, а более дорогая транспортировка топлива в Азию ведет к высоким издержкам. При этом другой сорт нефти ESPO торгуется лучше, хотя и со снижением цены, так как он доставляется с восточной части России в азиатские страны.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время будет опубликовано решение об ответе России на введение так называемого потолка цен со стороны стран Запада.С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221208/neft-1837334973.html

https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, россия, австралия, азия, g7, urals, в мире