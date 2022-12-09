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СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов - РИА Новости, 09.12.2022
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СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов
СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов
Российская нефть марки Urals подешевела до 43,72 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:43
2022-12-09T13:55
экономика
цены на нефть
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
александр новак
россия
австралия
азия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская нефть марки Urals подешевела до 43,72 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.Как считает автор статьи, на изменение цены российской нефти повлияло не столько введение потолка цен странами группой G7, Евросоюзом и Австралией, сколько уход с европейского рынка."У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования. Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков, а не с ограничением цен", — считает аналитик Argus Майкл Кэролан.Около трех четвертей российской нефти отправлялось по морю с запада страны, сообщается в статье, а более дорогая транспортировка топлива в Азию ведет к высоким издержкам. При этом другой сорт нефти ESPO торгуется лучше, хотя и со снижением цены, так как он доставляется с восточной части России в азиатские страны.Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время будет опубликовано решение об ответе России на введение так называемого потолка цен со стороны стран Запада.С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221208/neft-1837334973.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), александр новак, россия, австралия, азия, g7, urals, в мире
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Александр Новак, Россия, Австралия, Азия, G7, Urals, В мире
13:43 09.12.2022 (обновлено: 13:55 09.12.2022)
 
СМИ: цена на российскую нефть марки Urals упала ниже 45 долларов

Argus: цена на нефть из России с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская нефть марки Urals подешевела до 43,72 доллара за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ценовое агентство Argus.
Как считает автор статьи, на изменение цены российской нефти повлияло не столько введение потолка цен странами группой G7, Евросоюзом и Австралией, сколько уход с европейского рынка.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 20:31
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
"У Urals сейчас нет покупателей на пороге, поэтому цены приходится снижать, чтобы привлечь покупателей дальнего следования. Это связано с санкциями и предыдущими самоограничениями европейских нефтепереработчиков, а не с ограничением цен", — считает аналитик Argus Майкл Кэролан.
Около трех четвертей российской нефти отправлялось по морю с запада страны, сообщается в статье, а более дорогая транспортировка топлива в Азию ведет к высоким издержкам. При этом другой сорт нефти ESPO торгуется лучше, хотя и со снижением цены, так как он доставляется с восточной части России в азиатские страны.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время будет опубликовано решение об ответе России на введение так называемого потолка цен со стороны стран Запада.
С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Александр НовакРоссияАвстралияАзияG7UralsВ мире
 
 
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