В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть
Песков: решение об ответе России на потолок цен на нефть обнародуют в ближайшее время
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решение об ответе РФ на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть будет обнародовано в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги", - сказал он "Известиям".
"Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам", - считает он.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводит ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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