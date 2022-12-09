https://ria.ru/20221209/neft-1837432071.html

В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть

В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть - РИА Новости, 09.12.2022

В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть

Решение об ответе РФ на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть будет обнародовано в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:02

2022-12-09T12:02

2022-12-09T12:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

санкции в отношении россии

санкции

нефть

дмитрий песков

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596704150_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_a0c856022b8bae40cbd6895b5f68db17.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решение об ответе РФ на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть будет обнародовано в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам", - считает он.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводит ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221208/neft-1837334973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, санкции в отношении россии, санкции, нефть, дмитрий песков, цены на нефть