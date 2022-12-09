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В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть - РИА Новости, 09.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221209/neft-1837432071.html
В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть
В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть - РИА Новости, 09.12.2022
В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть
Решение об ответе РФ на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть будет обнародовано в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:02
2022-12-09T12:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
санкции в отношении россии
санкции
нефть
дмитрий песков
цены на нефть
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решение об ответе РФ на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть будет обнародовано в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам", - считает он.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводит ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, россия, санкции в отношении россии, санкции, нефть, дмитрий песков, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Нефть, Дмитрий Песков, Цены на нефть
12:02 09.12.2022
 
В Кремле пообещали вскоре опубликовать ответ на потолок цен на нефть

Песков: решение об ответе России на потолок цен на нефть обнародуют в ближайшее время

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Решение об ответе РФ на введение Западом "потолка" цен на российскую нефть будет обнародовано в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет экспертное обсуждение, оно уже близится к завершению, и я надеюсь, что в ближайшее время уже будет обнародовано решение о том, что Россия будет делать в ответ на такие, с нашей точки зрения, абсолютно абсурдные шаги", - сказал он "Известиям".
"Это даже в среднесрочной перспективе чревато дополнительными проблемами для стабильности рынков. Но, безусловно, Россия будет реагировать так, как это лучшим образом соответствует ее интересам", - считает он.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводит ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 20:31
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииНефтьДмитрий ПесковЦены на нефть
 
 
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