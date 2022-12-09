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МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза - РИА Новости, 09.12.2022
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МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза
МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза - РИА Новости, 09.12.2022
МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза
Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил в пятницу начальник Главного управления по... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:12
2022-12-09T12:12
общество
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россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил в пятницу начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов."Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом от употребления наркотиков особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза", - сказал Горбунов на заседании попечительского совета в правительстве.За этот же срок число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%, но ситуация "остается тревожной", констатировал офицер."За десять месяцев этого года - впервые за четыре последних года – увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия. С 2017 года их число увеличилось на 56% и составило 734 человека. В текущем году эта тенденция сохранится", - пояснил представитель МВД.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
12:12 09.12.2022
 
МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза

МВД: с 2017 года число погибших от наркотиков детей и подростков выросло в 2,5 раза

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил в пятницу начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов.
"Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом от употребления наркотиков особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза", - сказал Горбунов на заседании попечительского совета в правительстве.
За этот же срок число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%, но ситуация "остается тревожной", констатировал офицер.
"За десять месяцев этого года - впервые за четыре последних года – увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия. С 2017 года их число увеличилось на 56% и составило 734 человека. В текущем году эта тенденция сохранится", - пояснил представитель МВД.
Наркотические вещества в экспертно-криминалистической лаборатории управления наркоконтроля по Южному федеральному округу (ЮФО) - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:03Дурь. Наркотическая война Украины против России
"Утопить русских в наркотиках". Как Украина развязала гибридную войну"Соли" и "спиды" хлынули в Россию восемь лет назад после Майдана. Синтетические наркотики стали так же популярны, как героин в 90-х. Группировка "ХимПром", состоявшая в основном из граждан Украины, за неделю отправляла в регионы до полутонны "синтетики". Так Украина начала войну на уничтожение России изнутри. Следы этой интервенции ведут в СБУ.
 
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