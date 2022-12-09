https://ria.ru/20221209/narkotiki-1837436704.html

МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза

МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза - РИА Новости, 09.12.2022

МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза

Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил в пятницу начальник Главного управления по... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:12

2022-12-09T12:12

2022-12-09T12:12

общество

здоровье - общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил в пятницу начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов."Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом от употребления наркотиков особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза", - сказал Горбунов на заседании попечительского совета в правительстве.За этот же срок число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%, но ситуация "остается тревожной", констатировал офицер."За десять месяцев этого года - впервые за четыре последних года – увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия. С 2017 года их число увеличилось на 56% и составило 734 человека. В текущем году эта тенденция сохранится", - пояснил представитель МВД.

https://ria.ru/20220607/gibridnayavoyna-1792178298.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)