МВД заявило о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза
МВД: с 2017 года число погибших от наркотиков детей и подростков выросло в 2,5 раза
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Число детей и подростков, погибших из-за употребления наркотиков, с 2017 года выросло в России в 2,5 раза, заявил в пятницу начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Иван Горбунов.
"Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом от употребления наркотиков особенно в подростковой среде. Так, начиная с 2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 раза", - сказал Горбунов на заседании попечительского совета в правительстве.
За этот же срок число несовершеннолетних наркопотребителей, стоящих на учете в учреждениях Минздрава и ФСИН, снизилось почти на 40%, но ситуация "остается тревожной", констатировал офицер.
"За десять месяцев этого года - впервые за четыре последних года – увеличилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается рост числа подростков, совершивших наркопреступления в форме соучастия. С 2017 года их число увеличилось на 56% и составило 734 человека. В текущем году эта тенденция сохранится", - пояснил представитель МВД.
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