В Госдуму внесли проект об особенностях налогообложения в новых регионах
Правительство внесло в ГД проект об особенностях налогообложения в новых регионах России
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об особенностях налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предоставляет правительству право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех регионов России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет организаций и физлиц, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов, определения особого порядка признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ.
Правительство при этом сможет установить основания и условия неприменения ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах в этих регионах за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета), правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.
Законопроект предусматривает, что обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов применять контрольно-кассовую технику наступает с 1 февраля 2025 года. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о продлении начала срока ее применения, но не более чем на три года.
Кабмин также будет устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на территориях этих четырех регионов. При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.
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