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В Госдуму внесли проект об особенностях налогообложения в новых регионах - РИА Новости, 09.12.2022
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В Госдуму внесли проект об особенностях налогообложения в новых регионах
В Госдуму внесли проект об особенностях налогообложения в новых регионах - РИА Новости, 09.12.2022
В Госдуму внесли проект об особенностях налогообложения в новых регионах
Правительство внесло в Госдуму законопроект об особенностях налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:57
2022-12-09T18:57
экономика
россия
херсонская область
госдума рф
луганская народная республика
налоги
донецкая народная республика
донецкая область
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об особенностях налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предоставляет правительству право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех регионов России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет организаций и физлиц, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов, определения особого порядка признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ.Правительство при этом сможет установить основания и условия неприменения ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах в этих регионах за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета), правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.Законопроект предусматривает, что обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов применять контрольно-кассовую технику наступает с 1 февраля 2025 года. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о продлении начала срока ее применения, но не более чем на три года.Кабмин также будет устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на территориях этих четырех регионов. При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.
https://ria.ru/20221208/byudzhet-1837152890.html
https://ria.ru/20221208/nalogi-1837221517.html
россия
херсонская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецкая область
луганская область
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экономика, россия, херсонская область , госдума рф, луганская народная республика, налоги, донецкая народная республика, донецкая область, луганская область, правительство рф, запорожская область
Экономика, Россия, Херсонская область , Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Налоги, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, Луганская область, Правительство РФ, Запорожская область
18:57 09.12.2022
 
В Госдуму внесли проект об особенностях налогообложения в новых регионах

Правительство внесло в ГД проект об особенностях налогообложения в новых регионах России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект об особенностях налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предоставляет правительству право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех регионов России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет организаций и физлиц, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов, определения особого порядка признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ.
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Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года
Правительство при этом сможет установить основания и условия неприменения ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах в этих регионах за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета), правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.
Законопроект предусматривает, что обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов применять контрольно-кассовую технику наступает с 1 февраля 2025 года. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о продлении начала срока ее применения, но не более чем на три года.
Кабмин также будет устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на территориях этих четырех регионов. При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.
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ЭкономикаРоссияХерсонская областьГосдума РФЛуганская Народная РеспубликаНалогиДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьЛуганская областьПравительство РФЗапорожская область
 
 
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