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Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям - РИА Новости, 09.12.2022
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Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям
Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям - РИА Новости, 09.12.2022
Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям
Минфин России подготовил программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:32
2022-12-09T19:48
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минфин России подготовил программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств — на 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба министерства.Ранее Минфин внес в правительство проект Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Как указано в сообщении министерства, одним из вопросом стратегии является разработка программы долгосрочных сбережений."Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии. Участие в программе долгосрочных сбережений — добровольное. Долгосрочные сбережения формируются человеком самостоятельно за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также перевода сформированных средств граждан на накопительную часть пенсии", — говорится в сообщении Минфина.Там же добавляется, что программа сбережений предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством (по аналогии с банковскими вкладами) на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей, заметили в пресс-службе.Как отмечает Минфин, контроль за инвестированием средств будет осуществляться Банком России, однако предусматривается возможность заключить договоры с несколькими операторами, не только повышая объем накоплений, но и диверсифицируя риски."Таким образом, граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее (не только на пенсию, но и в случае наступления особых жизненных ситуаций). При этом люди получат необходимую защиту сохранности формируемых средств, а также дополнительную финансовую поддержку государства", — говорится в сообщении.Проект стратегии был рассмотрен в пятницу Общественным советом при Минфине. "Новый финансовый инструмент поможет создать подушку безопасности граждан на длительную перспективу. Государство будет стимулировать людей думать о будущем, софинансируя и страхуя эти сбережения", — отметил министр финансов Антон Силуанов.
https://ria.ru/20221017/nakopleniya-1824566703.html
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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
18:32 09.12.2022 (обновлено: 19:48 09.12.2022)
 
Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям

Минфин готов софинансировать до 36 тысяч рублей в год для стимулирования накоплений

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минфин России подготовил программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств — на 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее Минфин внес в правительство проект Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Как указано в сообщении министерства, одним из вопросом стратегии является разработка программы долгосрочных сбережений.
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"Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии. Участие в программе долгосрочных сбережений — добровольное. Долгосрочные сбережения формируются человеком самостоятельно за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также перевода сформированных средств граждан на накопительную часть пенсии", — говорится в сообщении Минфина.
Там же добавляется, что программа сбережений предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством (по аналогии с банковскими вкладами) на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей, заметили в пресс-службе.
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Как отмечает Минфин, контроль за инвестированием средств будет осуществляться Банком России, однако предусматривается возможность заключить договоры с несколькими операторами, не только повышая объем накоплений, но и диверсифицируя риски.
"Таким образом, граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее (не только на пенсию, но и в случае наступления особых жизненных ситуаций). При этом люди получат необходимую защиту сохранности формируемых средств, а также дополнительную финансовую поддержку государства", — говорится в сообщении.
Проект стратегии был рассмотрен в пятницу Общественным советом при Минфине. "Новый финансовый инструмент поможет создать подушку безопасности граждан на длительную перспективу. Государство будет стимулировать людей думать о будущем, софинансируя и страхуя эти сбережения", — отметил министр финансов Антон Силуанов.
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