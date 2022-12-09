https://ria.ru/20221209/nakopleniya-1837592091.html

Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям

Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям - РИА Новости, 09.12.2022

Минфин хочет стимулировать россиян к накоплениям

Минфин России подготовил программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:32

2022-12-09T18:32

2022-12-09T19:48

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минфин России подготовил программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств — на 2,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба министерства.Ранее Минфин внес в правительство проект Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Как указано в сообщении министерства, одним из вопросом стратегии является разработка программы долгосрочных сбережений."Она направлена на повышение благосостояния россиян и позволит получать дополнительный доход к государственным выплатам после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций — до момента назначения пенсии. Участие в программе долгосрочных сбережений — добровольное. Долгосрочные сбережения формируются человеком самостоятельно за счет добровольных взносов, материнского капитала, а также перевода сформированных средств граждан на накопительную часть пенсии", — говорится в сообщении Минфина.Там же добавляется, что программа сбережений предусматривает софинансирование уплачиваемых взносов граждан государством — оно может составить до 36 тысяч рублей в год. Кроме того, предусматривается возможность получения налогового вычета — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей, а также страхование внесенных средств государством (по аналогии с банковскими вкладами) на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое превышает уровень страхования банковских вкладов, составляющий 1,4 миллиона рублей, заметили в пресс-службе.Как отмечает Минфин, контроль за инвестированием средств будет осуществляться Банком России, однако предусматривается возможность заключить договоры с несколькими операторами, не только повышая объем накоплений, но и диверсифицируя риски."Таким образом, граждане получают доступ к инструменту, позволяющему накопить дополнительные средства на будущее (не только на пенсию, но и в случае наступления особых жизненных ситуаций). При этом люди получат необходимую защиту сохранности формируемых средств, а также дополнительную финансовую поддержку государства", — говорится в сообщении.Проект стратегии был рассмотрен в пятницу Общественным советом при Минфине. "Новый финансовый инструмент поможет создать подушку безопасности граждан на длительную перспективу. Государство будет стимулировать людей думать о будущем, софинансируя и страхуя эти сбережения", — отметил министр финансов Антон Силуанов.

https://ria.ru/20221017/nakopleniya-1824566703.html

https://ria.ru/20221209/pensiya-1837360020.html

https://ria.ru/20221207/pensiya-1836827211.html

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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)