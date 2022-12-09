Выставка редких картин "Под знаком Рубенса" открылась в Новом Иерусалиме
Выставка работ Рубенса, Ван Дейка, Йорданса и других мастеров открылась в Новом Иерусалиме
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" в музее "Новый Иерусалим" представили почти 70 картин знаменитых мастеров, многие из которых показываются впервые.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
Посетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
По замыслу авторов проекта, полотна важнейших художников эпохи, Рубенса, Ван Дейка, Йорданса, показаны в контексте уникальных по качеству работ других живописцев. Они взаимодействуют и дополняют друг друга, а еще наглядно иллюстрируют главные тенденции фламандской школы.
"Именно показ разнообразия работ фламандцев и эволюции их жанровой типологии — основная смысловая ось выставки, — поясняет куратор, доктор искусствоведения, профессор Вадим Садков. – Другая ее задача — исследование взаимоотношений творческих индивидуальностей, возглавлявших деятельность художественных мастерских, их учеников и ассистентов, трудившихся над исполнением многочисленных заказов".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
Посетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
Одной из центральных частей экспозиции стали работы Питера Пауля Рубенса и его мастерской из частной коллекции. Впервые публике представлено "Коронование Роксаны Александром Македонским". Это полотно иллюстрирует сюжет, популярный в классическом западноевропейском искусстве.
Еще одно произведение — "Французский король Генрих IV использует счастливую возможность для заключения мира". Как отмечают кураторы, оно задумывалось как часть серии для украшения восточного крыла Люксембургского дворца в Париже.
© Питер Пауль Рубенс и его мастерская / Собрание Владимира НекрасоваКартина "Коронование Роксаны Александром Македонским"
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Картина "Коронование Роксаны Александром Македонским"
© Питер Пауль Рубенс и его мастерская / Собрание Владимира Некрасова
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
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Посетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
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Картина "Коронование Роксаны Александром Македонским"
© Питер Пауль Рубенс и его мастерская / Собрание Владимира Некрасова
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Посетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
Экспозиция из нескольких разделов рассказывает о процессе создания картин и формирования арт-рынка во Фландрии в XVII веке: как мастера общались с учениками, работали с арт-дилерами, коллекционерами.
На выставке интересно показаны тенденции, сходство и различия в подходе к коллекционированию работ старых мастеров в Западной Европе и в России на протяжении трех веков.
В нашей стране первые картины фламандцев появились в начале XVIII века, когда при Петре I стали массово закупать западноевропейские произведения. Приобретали вещи как в императорскую коллекцию, так и в частные собрания.
© Якоб (Жак) Йорданс / Екатеринбургский музей изобразительных искусствКартина "Мелеагр и Аталанта"
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Картина "Мелеагр и Аталанта"
© Якоб (Жак) Йорданс / Екатеринбургский музей изобразительных искусств
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
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Посетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
© Ян Брейгель Старший / Собрание Валерии и Константина МауергаузКартина "Зимний пейзаж с ловушкой для птиц"
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Картина "Зимний пейзаж с ловушкой для птиц"
© Ян Брейгель Старший / Собрание Валерии и Константина Мауергауз
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Картина "Мелеагр и Аталанта"
© Якоб (Жак) Йорданс / Екатеринбургский музей изобразительных искусств
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Посетители на выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России"
3 из 3
Картина "Зимний пейзаж с ловушкой для птиц"
© Ян Брейгель Старший / Собрание Валерии и Константина Мауергауз
Например, в экспозиции есть "Мелеагр и Аталанта" Якоба Йорданса, приобретенный рафом Николаем Шереметевым.
Кроме того, посетители увидят единственную подписную работу женщины-художницы того периода Йоанны Вергаувен.
Экспозиция дополнена работами Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса и рядом редких произведений авторов, чье художественное наследие исчисляется единичными экземплярами.
© Корнелис де Вос / Собрание Валерии и Константина МауергаузКартина "Молодая женщина в платье с гофрированным кружевным воротником"
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Картина "Молодая женщина в платье с гофрированным кружевным воротником"
© Корнелис де Вос / Собрание Валерии и Константина Мауергауз
© Франс Франкен Младший / Тульский музей изобразительных искусствКартина "Триумф Вакха"
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Картина "Триумф Вакха"
© Франс Франкен Младший / Тульский музей изобразительных искусств
© Ян Карел Вирпейль / Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" Картина "Общество на террасе"
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Картина "Общество на террасе"
© Ян Карел Вирпейль / Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
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Картина "Молодая женщина в платье с гофрированным кружевным воротником"
© Корнелис де Вос / Собрание Валерии и Константина Мауергауз
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Картина "Триумф Вакха"
© Франс Франкен Младший / Тульский музей изобразительных искусств
3 из 3
Картина "Общество на террасе"
© Ян Карел Вирпейль / Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"
Проект объединил работы из девяти музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Серпухова, Тулы, Углича и других государственных собраний, а также частных коллекций.
Выставка будет открыта до 14 мая.