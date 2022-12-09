https://ria.ru/20221209/muzei-1837284413.html

Выставка редких картин "Под знаком Рубенса" открылась в Новом Иерусалиме

Выставка редких картин "Под знаком Рубенса" открылась в Новом Иерусалиме - РИА Новости, 09.12.2022

Выставка редких картин "Под знаком Рубенса" открылась в Новом Иерусалиме

На выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" в музее "Новый Иерусалим" представили почти 70 картин... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T06:30

2022-12-09T06:30

2022-12-09T06:30

питер пауль рубенс

якоб йорданс

александр македонский

россия

новый иерусалим

париж

культура

музеи

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На выставке "Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России" в музее "Новый Иерусалим" представили почти 70 картин знаменитых мастеров, многие из которых показываются впервые.По замыслу авторов проекта, полотна важнейших художников эпохи, Рубенса, Ван Дейка, Йорданса, показаны в контексте уникальных по качеству работ других живописцев. Они взаимодействуют и дополняют друг друга, а еще наглядно иллюстрируют главные тенденции фламандской школы.Одной из центральных частей экспозиции стали работы Питера Пауля Рубенса и его мастерской из частной коллекции. Впервые публике представлено "Коронование Роксаны Александром Македонским". Это полотно иллюстрирует сюжет, популярный в классическом западноевропейском искусстве. Еще одно произведение — "Французский король Генрих IV использует счастливую возможность для заключения мира". Как отмечают кураторы, оно задумывалось как часть серии для украшения восточного крыла Люксембургского дворца в Париже.Экспозиция из нескольких разделов рассказывает о процессе создания картин и формирования арт-рынка во Фландрии в XVII веке: как мастера общались с учениками, работали с арт-дилерами, коллекционерами. На выставке интересно показаны тенденции, сходство и различия в подходе к коллекционированию работ старых мастеров в Западной Европе и в России на протяжении трех веков. В нашей стране первые картины фламандцев появились в начале XVIII века, когда при Петре I стали массово закупать западноевропейские произведения. Приобретали вещи как в императорскую коллекцию, так и в частные собрания.Например, в экспозиции есть "Мелеагр и Аталанта" Якоба Йорданса, приобретенный рафом Николаем Шереметевым.Кроме того, посетители увидят единственную подписную работу женщины-художницы того периода Йоанны Вергаувен. Экспозиция дополнена работами Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса и рядом редких произведений авторов, чье художественное наследие исчисляется единичными экземплярами.Проект объединил работы из девяти музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Серпухова, Тулы, Углича и других государственных собраний, а также частных коллекций.Выставка будет открыта до 14 мая.

https://ria.ru/20221208/muzei-1837200038.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

питер пауль рубенс, якоб йорданс, александр македонский, россия, новый иерусалим, париж, музеи, новости культуры, куда сходить , что посмотреть , фландрия