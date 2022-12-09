Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года
Строительство моста. Архивное фото
КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Ремонт и реконструкцию девяти мостовых сооружений завершат в Калужской области до конца года, сообщает министерство транспорта региона.
"Региональное министерство транспорта продолжает ремонтировать и реконструировать мосты. Всего в этом году завершится ремонт и реконструкция девяти мостовых сооружений в Жуковском, Мосальском, Малоярославецком, Думиничском, Бабынинском и Козельском районах. На следующий год уже запланирована реконструкция моста через реку Росвянка в городе Калуге", - говорится в сообщении.
В частности, по данным минтранса, в настоящее время завершается строительство моста через реку Неполодь в городе Людиново. Губернатор региона Владислав Шапша назвал этот мост "важнейшим проектом не только для жителей Людиново, но и в целом для развития дорожной сети региона". Сообщалось, что прежний мост исчерпал свой ресурс.
"Длина моста - 82 метра, с подходами - 411 метров. В течение года подрядчики возвели новый мост на 4 опорах, установили локальные очистные сооружения, обустроили тротуар, установили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Завершается подключение искусственного освещения", - информирует областное министерство.
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