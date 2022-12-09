https://ria.ru/20221209/mosty-1837513134.html

Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года

Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года - РИА Новости, 09.12.2022

Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года

Ремонт и реконструкцию девяти мостовых сооружений завершат в Калужской области до конца года, сообщает министерство транспорта региона. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T15:45

2022-12-09T15:45

2022-12-09T15:45

калужская область

общество

владислав шапша

калужская область

людиново

жуковский

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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Ремонт и реконструкцию девяти мостовых сооружений завершат в Калужской области до конца года, сообщает министерство транспорта региона.В частности, по данным минтранса, в настоящее время завершается строительство моста через реку Неполодь в городе Людиново. Губернатор региона Владислав Шапша назвал этот мост "важнейшим проектом не только для жителей Людиново, но и в целом для развития дорожной сети региона". Сообщалось, что прежний мост исчерпал свой ресурс."Длина моста - 82 метра, с подходами - 411 метров. В течение года подрядчики возвели новый мост на 4 опорах, установили локальные очистные сооружения, обустроили тротуар, установили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Завершается подключение искусственного освещения", - информирует областное министерство.

https://ria.ru/20221117/vezd-1832342841.html

калужская область

людиново

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владислав шапша, калужская область, людиново, жуковский