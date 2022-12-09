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Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года - РИА Новости, 09.12.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221209/mosty-1837513134.html
Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года
Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года - РИА Новости, 09.12.2022
Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года
Ремонт и реконструкцию девяти мостовых сооружений завершат в Калужской области до конца года, сообщает министерство транспорта региона. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T15:45
2022-12-09T15:45
калужская область
общество
владислав шапша
калужская область
людиново
жуковский
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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Ремонт и реконструкцию девяти мостовых сооружений завершат в Калужской области до конца года, сообщает министерство транспорта региона.В частности, по данным минтранса, в настоящее время завершается строительство моста через реку Неполодь в городе Людиново. Губернатор региона Владислав Шапша назвал этот мост "важнейшим проектом не только для жителей Людиново, но и в целом для развития дорожной сети региона". Сообщалось, что прежний мост исчерпал свой ресурс."Длина моста - 82 метра, с подходами - 411 метров. В течение года подрядчики возвели новый мост на 4 опорах, установили локальные очистные сооружения, обустроили тротуар, установили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Завершается подключение искусственного освещения", - информирует областное министерство.
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общество, владислав шапша, калужская область, людиново, жуковский
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Калужская область, Людиново, Жуковский
15:45 09.12.2022
 

Ремонт девяти мостов завершат в Калужской области до конца года

© РИА Новости / Виталий АньковСтроительство моста
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Строительство моста. Архивное фото
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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Ремонт и реконструкцию девяти мостовых сооружений завершат в Калужской области до конца года, сообщает министерство транспорта региона.
"Региональное министерство транспорта продолжает ремонтировать и реконструировать мосты. Всего в этом году завершится ремонт и реконструкция девяти мостовых сооружений в Жуковском, Мосальском, Малоярославецком, Думиничском, Бабынинском и Козельском районах. На следующий год уже запланирована реконструкция моста через реку Росвянка в городе Калуге", - говорится в сообщении.
В частности, по данным минтранса, в настоящее время завершается строительство моста через реку Неполодь в городе Людиново. Губернатор региона Владислав Шапша назвал этот мост "важнейшим проектом не только для жителей Людиново, но и в целом для развития дорожной сети региона". Сообщалось, что прежний мост исчерпал свой ресурс.
"Длина моста - 82 метра, с подходами - 411 метров. В течение года подрядчики возвели новый мост на 4 опорах, установили локальные очистные сооружения, обустроили тротуар, установили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку. Завершается подключение искусственного освещения", - информирует областное министерство.

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