https://ria.ru/20221209/most-1837557457.html
Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста
Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста - РИА Новости, 09.12.2022
Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста
Автомобильную часть Крымского моста обещают восстановить в марте, а железнодорожную в середине лета, все будет сделано в срок, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:13
2022-12-09T17:13
2022-12-09T17:13
крымский мост
владимир путин
чп на крымском мосту
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Автомобильную часть Крымского моста обещают восстановить в марте, а железнодорожную в середине лета, все будет сделано в срок, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение после ремонтных работ.
https://ria.ru/20221206/putin-1836733710.html
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крымский мост, владимир путин, чп на крымском мосту
Крымский мост, Владимир Путин, ЧП на Крымском мосту
Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста
Путин: авточасть Крымского моста обещают восстановить в марте, железнодорожную — летом
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Автомобильную часть Крымского моста обещают восстановить в марте, а железнодорожную в середине лета, все будет сделано в срок, заявил президент России Владимир Путин.
"Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте, правда планировали попозже, но сказали, что к концу марта закончат, а железнодорожную часть - одну веточку обещают сделать где-то в середине лета. Правда, сначала сказали, в конце осени, потом все-таки пообещали к середине лета. Но я думаю, что летом наверняка сделают. Делают очень хорошо и качественно. Уверен, что все будет сделано в срок, не сомневаюсь", - сказал Путин журналистам.
Путин в понедельник посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение после ремонтных работ.