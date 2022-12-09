https://ria.ru/20221209/most-1837557457.html

Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста

Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста - РИА Новости, 09.12.2022

Путин прокомментировал ход восстановления Крымского моста

Автомобильную часть Крымского моста обещают восстановить в марте, а железнодорожную в середине лета, все будет сделано в срок, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:13

2022-12-09T17:13

2022-12-09T17:13

крымский мост

владимир путин

чп на крымском мосту

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Автомобильную часть Крымского моста обещают восстановить в марте, а железнодорожную в середине лета, все будет сделано в срок, заявил президент России Владимир Путин.Путин в понедельник посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение после ремонтных работ.

https://ria.ru/20221206/putin-1836733710.html

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крымский мост, владимир путин, чп на крымском мосту