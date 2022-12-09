16:59 09.12.2022 (обновлено: 17:22 09.12.2022)
Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту
Путин объяснил желание проехать по Крымскому мосту тем, что он хотел поддержать строителей
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин слушает доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту
© POOL
Президент РФ Владимир Путин слушает доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту. Архивное фото
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил свое желание проехать по Крымскому мосту тем, что ему хотелось поддержать строителей и проверить качество выполнения работ, по его мнению, все сделано на высшем уровне.
"Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы и сделали это качественно. Конечно, хотелось посмотреть на самом деле это так или нет, потому что одно дело, что говорят в отчетах официальных, что там все закрыто, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, и это важно - эту информацию иметь. Так же и в этом случае с мостом, мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано. Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий применявшихся, на самом высшем уровне техническом и технологическом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Путин в понедельник посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение после ремонтных работ.
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