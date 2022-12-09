https://ria.ru/20221209/most-1837549769.html

Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту

Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.12.2022

Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин объяснил свое желание проехать по Крымскому мосту тем, что ему хотелось поддержать строителей и проверить качество выполнения работ, РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:59

2022-12-09T16:59

2022-12-09T17:22

чп на крымском мосту

владимир путин

россия

крымский мост

политика

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил свое желание проехать по Крымскому мосту тем, что ему хотелось поддержать строителей и проверить качество выполнения работ, по его мнению, все сделано на высшем уровне."Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы и сделали это качественно. Конечно, хотелось посмотреть на самом деле это так или нет, потому что одно дело, что говорят в отчетах официальных, что там все закрыто, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, и это важно - эту информацию иметь. Так же и в этом случае с мостом, мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано. Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий применявшихся, на самом высшем уровне техническом и технологическом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Путин в понедельник посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение после ремонтных работ.

https://ria.ru/20221206/putin-1836733710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

чп на крымском мосту, владимир путин, россия, крымский мост, политика