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Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту
Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту - РИА Новости, 09.12.2022
Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин объяснил свое желание проехать по Крымскому мосту тем, что ему хотелось поддержать строителей и проверить качество выполнения работ, РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:59
2022-12-09T17:22
чп на крымском мосту
владимир путин
россия
крымский мост
политика
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил свое желание проехать по Крымскому мосту тем, что ему хотелось поддержать строителей и проверить качество выполнения работ, по его мнению, все сделано на высшем уровне."Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы и сделали это качественно. Конечно, хотелось посмотреть на самом деле это так или нет, потому что одно дело, что говорят в отчетах официальных, что там все закрыто, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, и это важно - эту информацию иметь. Так же и в этом случае с мостом, мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано. Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий применявшихся, на самом высшем уровне техническом и технологическом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.Путин в понедельник посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение после ремонтных работ.
https://ria.ru/20221206/putin-1836733710.html
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чп на крымском мосту, владимир путин, россия, крымский мост, политика
ЧП на Крымском мосту, Владимир Путин, Россия, Крымский мост, Политика
16:59 09.12.2022 (обновлено: 17:22 09.12.2022)
 
Путин объяснил, почему проехал по Крымскому мосту

Путин объяснил желание проехать по Крымскому мосту тем, что он хотел поддержать строителей

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин слушает доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин слушает доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин слушает доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ремонтных работах о восстановлении после теракта Крымскому мосту. Архивное фото
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объяснил свое желание проехать по Крымскому мосту тем, что ему хотелось поддержать строителей и проверить качество выполнения работ, по его мнению, все сделано на высшем уровне.
"Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работы и сделали это качественно. Конечно, хотелось посмотреть на самом деле это так или нет, потому что одно дело, что говорят в отчетах официальных, что там все закрыто, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, и это важно - эту информацию иметь. Так же и в этом случае с мостом, мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано. Сделано, действительно, с точки зрения качества, технологий применявшихся, на самом высшем уровне техническом и технологическом", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
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Путин в понедельник посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. По оценке российских властей, за ним стоят украинские спецслужбы. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста было возобновлено движение после ремонтных работ.
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