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"Москвич" за две недели произвел более 160 машин - РИА Новости, 09.12.2022
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"Москвич" за две недели произвел более 160 машин
"Москвич" за две недели произвел более 160 машин - РИА Новости, 09.12.2022
"Москвич" за две недели произвел более 160 машин
Автомобильный завод "Москвич" с момента начала производства - чуть больше двух недель назад - выпустил более 160 машин "Москвич 3", готовится начать сборку... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:39
2022-12-09T10:39
экономика
авто
москва
renault logan
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" с момента начала производства - чуть больше двух недель назад - выпустил более 160 машин "Москвич 3", готовится начать сборку электромобилей, говорится в сообщении автопроизводителя."С момента старта производства на заводе "Москвич" прошло немногим больше двух недель. На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей "Москвич 3" с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей", - сообщается в официальном Telegram-канале компании.На "Москвиче" напомнили, что до конца года на предприятии будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. По данным источника РИА Новости, цена новинки может составить 1,6-2 миллиона рублей. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е".Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
https://ria.ru/20221209/nissan-1837375088.html
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экономика, авто, москва, renault logan
Экономика, Авто, Москва, Renault Logan
10:39 09.12.2022
 
"Москвич" за две недели произвел более 160 машин

"Москвич" за две недели произвел более 160 машин и готовится начать сборку электрокаров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобили "Москвич" на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" с момента начала производства - чуть больше двух недель назад - выпустил более 160 машин "Москвич 3", готовится начать сборку электромобилей, говорится в сообщении автопроизводителя.
"С момента старта производства на заводе "Москвич" прошло немногим больше двух недель. На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей "Москвич 3" с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей", - сообщается в официальном Telegram-канале компании.
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Бывший завод Nissan перешел под управление "АвтоВАЗа"
На "Москвиче" напомнили, что до конца года на предприятии будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.
Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. По данным источника РИА Новости, цена новинки может составить 1,6-2 миллиона рублей. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е".
Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.
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