https://ria.ru/20221209/moskvich-1837405742.html

"Москвич" за две недели произвел более 160 машин

"Москвич" за две недели произвел более 160 машин - РИА Новости, 09.12.2022

"Москвич" за две недели произвел более 160 машин

Автомобильный завод "Москвич" с момента начала производства - чуть больше двух недель назад - выпустил более 160 машин "Москвич 3", готовится начать сборку... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:39

2022-12-09T10:39

2022-12-09T10:39

экономика

авто

москва

renault logan

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Автомобильный завод "Москвич" с момента начала производства - чуть больше двух недель назад - выпустил более 160 машин "Москвич 3", готовится начать сборку электромобилей, говорится в сообщении автопроизводителя."С момента старта производства на заводе "Москвич" прошло немногим больше двух недель. На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей "Москвич 3" с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей", - сообщается в официальном Telegram-канале компании.На "Москвиче" напомнили, что до конца года на предприятии будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе 200 электромобилей.Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено 23 ноября. По данным источника РИА Новости, цена новинки может составить 1,6-2 миллиона рублей. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е".Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221209/nissan-1837375088.html

https://ria.ru/20221206/moskvich-1836564534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, москва, renault logan