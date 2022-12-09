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На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин - РИА Новости, 09.12.2022
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На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин
На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин - РИА Новости, 09.12.2022
На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин
До конца года на заводе "Москвич" соберут еще около 440 авто, в том числе 200 электромобилей, сейчас собрано более 160 кроссоверов, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:39
2022-12-09T10:39
авто
технологии
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. До конца года на заводе "Москвич" соберут еще около 440 авто, в том числе 200 электромобилей, сейчас собрано более 160 кроссоверов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."На данный момент произвели более 160 автомобилей городского кроссовера "Москвич 3". До конца года соберут еще около 440 машин, в том числе 200 электромобилей. Сейчас ведется подготовка к производству электроавто", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что к концу следующего года уровень локализации производства достигнет уровня "Рено" на заводе в Москве - в 2023 году завод сделает 50 тысяч машин. Часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, области и других регионах России.
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авто, технологии, москва, максим ликсутов
Авто, Технологии, Москва, Максим Ликсутов
10:39 09.12.2022
 
На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин

На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин, из них 200 электромобилей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль "Москвич" на производственной линии
Автомобиль Москвич на производственной линии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль "Москвич" на производственной линии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. До конца года на заводе "Москвич" соберут еще около 440 авто, в том числе 200 электромобилей, сейчас собрано более 160 кроссоверов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"На данный момент произвели более 160 автомобилей городского кроссовера "Москвич 3". До конца года соберут еще около 440 машин, в том числе 200 электромобилей. Сейчас ведется подготовка к производству электроавто", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что к концу следующего года уровень локализации производства достигнет уровня "Рено" на заводе в Москве - в 2023 году завод сделает 50 тысяч машин. Часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, области и других регионах России.
Новый "Москвич": чем будет удивлять легендарный автозавод
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

Автомобили Москвич на Московском автомобильном заводе Москвич
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильном заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

Московский автомобильный завод Москвич начал сборку автомобилей
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

Мэр Москвы Сергей Собянин на Московском автомобильно заводе Москвич, где началась сборка автомобилей
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Автомобили Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

Рабочие за сборкой автомобиля на производственной линии Московского автомобильного завода Москвич
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Салон нового "Москвича".

Салон автомобиля Москвич на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

На автомобильном заводе "Москвич" менее чем через полгода после ухода "Рено" стартовало серийное производство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сборку открыли вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

Первенец возрожденного завода — востребованный в крупных городах кроссовер "Москвич 3". Это сравнительно большой и в то же время компактный автомобиль, комфортный и экономичный.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Сергей Собянин назвал запуск новой модели историческим событием и отметил, что в перспективе завод будет выпускать электромобили.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

Продажи кроссовера начнутся в столице уже в декабре.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Салон нового "Москвича".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Автомобили "Москвич" в будущем планируют включить в госпрограмму поддержки спроса.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АвтоТехнологииМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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