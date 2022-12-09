https://ria.ru/20221209/moskvich-1837405287.html

На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин

На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин - РИА Новости, 09.12.2022

На заводе "Москвич" до конца года соберут еще около 440 машин

До конца года на заводе "Москвич" соберут еще около 440 авто, в том числе 200 электромобилей, сейчас собрано более 160 кроссоверов, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:39

2022-12-09T10:39

2022-12-09T10:39

авто

технологии

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. До конца года на заводе "Москвич" соберут еще около 440 авто, в том числе 200 электромобилей, сейчас собрано более 160 кроссоверов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."На данный момент произвели более 160 автомобилей городского кроссовера "Москвич 3". До конца года соберут еще около 440 машин, в том числе 200 электромобилей. Сейчас ведется подготовка к производству электроавто", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что к концу следующего года уровень локализации производства достигнет уровня "Рено" на заводе в Москве - в 2023 году завод сделает 50 тысяч машин. Часть из них пойдет на обновление парка каршеринга в Москве, области и других регионах России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авто, технологии, москва, максим ликсутов