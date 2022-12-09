https://ria.ru/20221209/moroz-1837429735.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придут русские морозы

Синоптик рассказал, когда в Москву придут русские морозы - РИА Новости, 09.12.2022

Синоптик рассказал, когда в Москву придут русские морозы

Крепкие русские морозы прогнозируются в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, в конце декабря и начале января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:58

2022-12-09T11:58

2022-12-09T11:59

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Крепкие русские морозы прогнозируются в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, в конце декабря и начале января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, будут существенно холоднее нормы аж на 3-5 градусов. Москвичей ждут крепкие русские морозы. Однако точные прогнозы будут представлены не ранее чем за 5 суток до Нового года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что средняя климатическая норма для декабря-января в Москве ночью составляет минус 10 - минус 13, днем минус 4 - минус 7.

https://ria.ru/20221208/osadki-1837249051.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец