https://ria.ru/20221209/moroz-1837429735.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придут русские морозы
Синоптик рассказал, когда в Москву придут русские морозы - РИА Новости, 09.12.2022
Синоптик рассказал, когда в Москву придут русские морозы
Крепкие русские морозы прогнозируются в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, в конце декабря и начале января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:58
2022-12-09T11:58
2022-12-09T11:59
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Крепкие русские морозы прогнозируются в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, в конце декабря и начале января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."По предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, будут существенно холоднее нормы аж на 3-5 градусов. Москвичей ждут крепкие русские морозы. Однако точные прогнозы будут представлены не ранее чем за 5 суток до Нового года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что средняя климатическая норма для декабря-января в Москве ночью составляет минус 10 - минус 13, днем минус 4 - минус 7.
https://ria.ru/20221208/osadki-1837249051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
11:58 09.12.2022 (обновлено: 11:59 09.12.2022)
Синоптик рассказал, когда в Москву придут русские морозы
Синоптик Тишковец: в конце декабря и начале января в Москве ожидаются крепкие морозы