https://ria.ru/20221209/mirotvorets-1837584570.html

Россия надеется, что ЮНИСЕФ добьется исключения детей из базы "Миротворца"

Россия надеется, что ЮНИСЕФ добьется исключения детей из базы "Миротворца" - РИА Новости, 09.12.2022

Россия надеется, что ЮНИСЕФ добьется исключения детей из базы "Миротворца"

Россия надеется, что директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел будет активно добиваться от Киева исключения личных данных детей из базы скандально известного сайта... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:08

2022-12-09T18:08

2022-12-09T18:08

в мире

россия

киев

юнисеф

василий небензя

оон

донбасс

сайт "миротворец"

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ООН, 9 дек - РИА Новости. Россия надеется, что директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел будет активно добиваться от Киева исключения личных данных детей из базы скандально известного сайта "Миротворец", написал в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.На этой неделе на заседании СБ ООН постпред РФ Василий Небензя напомнил, что в базу сайта "Миротворец" внесены личные данные 327 детей. Он задал вопрос, что ЮНИСЕФ в этой связи предпринимает и какова позиция Фонда в отношении публикации личных данных детей в интернете. Вслед за этим в пресс-службе Детского фонда РИА Новости сообщили, что ЮНИСЕФ призывает удалить личные данные детей из базы данных сайта "Миротворец". Там отметили, что публикация информации о детях способами, которые подвергают их риску, совершенно неприемлема."Запоздалая реакция ЮНИСЕФ на публикацию киевским режимом личной информации о детях в интернете последовала за растущим возмущением его бездействием в этом вопросе. Надеемся, что глава ЮНИСЕФ будет активно заниматься этим делом с украинскими властями", - подчеркнул Полянский.Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".

https://ria.ru/20220907/yunisef-1815286620.html

https://ria.ru/20221209/putin-1837555785.html

россия

киев

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в мире, россия, киев, юнисеф, василий небензя, оон, донбасс, сайт "миротворец"