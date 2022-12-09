https://ria.ru/20221209/mir-1837413628.html
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира - РИА Новости, 09.12.2022
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время появляются новые угрозы в мире и происходят сдвиги в развитии многополярного мира. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:04
2022-12-09T11:04
2022-12-09T11:14
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время появляются новые угрозы в мире и происходят сдвиги в развитии многополярного мира.Соответствующее видеообращение к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ опубликовано на сайте Кремля.Путин выразил мнение, что нынешня встреча своевременна и весьма значима. Он подчеркнул, что "совместная работа в рамках ШОС и СНГ позволяет на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга успешно решать самый широкий круг вопросов, прежде всего связанных с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности"."Сегодня это особенно важно: появляются новые острые вызовы, происходят мощные геополитические сдвиги. На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые всё активнее отстаивают свои национальные интересы, защищают свой суверенитет, право на собственный путь развития. Противостоять этим объективным процессам истории просто невозможно", - сказал он.
https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
11:04 09.12.2022 (обновлено: 11:14 09.12.2022)
Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
Путин заявил об угрозах на планете и сдвигах в развитии многополярного мира