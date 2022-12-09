https://ria.ru/20221209/minyust-1837359277.html

СМИ: минюст США попросил обвинить Трампа в неуважении к суду

СМИ: минюст США попросил обвинить Трампа в неуважении к суду - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ: минюст США попросил обвинить Трампа в неуважении к суду

Американский минюст просит обвинить бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке о передаче секретных документов,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T01:23

2022-12-09T01:23

2022-12-09T01:23

в мире

дональд трамп

стив бэннон

флорида

сша

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Американский минюст просит обвинить бывшего президента США Дональда Трампа в неуважении к суду за отказ подчиниться повестке о передаче секретных документов, сообщает CNN.Наказанием за неуважение к суду может стать штраф и даже реальный срок. К примеру, бывший советник Трампа Стив Бэннон за отказ давать показания о штурме Капитолия комитету конгресса был обвинен в неуважении к законодателям и осужден на четыре месяца заключения.Флоридское поместье Трампа Мар-а-Лаго подверглось обыску в начале августа в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Сам Трамп утверждает, что все документы, которые он вывез из Белого дома в поместье во Флориде, он рассекретил будучи президентом, отметив, что глава государства может сделать это, "просто подумав об этом".

https://ria.ru/20221127/tramp-1834645280.html

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в мире, дональд трамп, стив бэннон, флорида, сша