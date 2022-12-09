https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html

Путин назвал слова Меркель о Минском соглашении разочаровывающими

Путин назвал слова Меркель о Минском соглашении разочаровывающими - РИА Новости, 09.12.2022

Путин назвал слова Меркель о Минском соглашении разочаровывающими

Президент России Владимир Путин заявил, что его разочаровали слова экс-канцдера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения Минских соглашений. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:39

2022-12-09T16:39

2022-12-09T17:56

владимир путин

ангела меркель

специальная военная операция на украине

россия

германия

в мире

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его разочаровали слова экс-канцдера ФРГ Ангелы Меркель о мотивах заключения Минских соглашений.Он подчеркнул, что такое высказывание стало для него неожиданным. Путин отметил, что всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне."Это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера", — подчеркнул российский лидер.В интервью газете Die Zeit экс-канцлер Германии Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.

https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html

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Путин о словах Меркель: "Для меня это было неожиданным, это разочаровывает" Путин о словах Меркель: "Для меня это было неожиданным, это разочаровывает" 2022-12-09T16:39 true PT2M28S

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Кирилл Волков

владимир путин, ангела меркель, россия, германия, в мире, минские соглашения, ситуация в днр и лнр