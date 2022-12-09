Рейтинг@Mail.ru
В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/merkel-1837432992.html
В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях
В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях - РИА Новости, 09.12.2022
В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях
Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее",... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:04
2022-12-09T12:04
ангела меркель
минские соглашения
республика крым
политика
александр форманчук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_185f08034f853ac2b47884880013982d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Слова о Минских соглашениях экс-канцлер Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в среду. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять Минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание.Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию."Я не исключаю, что вначале она действительно стремилась к урегулированию конфликта. А сейчас она поторопилась встроиться в общий европейский мейнстрим русофобии. Это еще больше дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, которая столько лет возглавляла Германию, и Германия при Меркель была процветающим доминирующим государством Европы. Остается лишь с точки зрения такого поведения выразить недоумение", - сказал Форманчук.
https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755861590_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e7db8782d2baf92390ed3d86ee3cd862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ангела меркель, минские соглашения, республика крым, политика, александр форманчук
Ангела Меркель, Минские соглашения, Республика Крым, Политика, Александр Форманчук
12:04 09.12.2022
 
В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях

Глава ОП Крыма Форманчук: слова Меркель о Минских соглашениях дискредитируют ее

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Слова о Минских соглашениях экс-канцлер Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в среду. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять Минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.
"Я не исключаю, что вначале она действительно стремилась к урегулированию конфликта. А сейчас она поторопилась встроиться в общий европейский мейнстрим русофобии. Это еще больше дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, которая столько лет возглавляла Германию, и Германия при Меркель была процветающим доминирующим государством Европы. Остается лишь с точки зрения такого поведения выразить недоумение", - сказал Форманчук.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на брифинге для прессы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:00
Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
 
Ангела МеркельМинские соглашенияРеспублика КрымПолитикаАлександр Форманчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала