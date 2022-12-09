https://ria.ru/20221209/merkel-1837432992.html

В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях

В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях - РИА Новости, 09.12.2022

В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее",... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:04

2022-12-09T12:04

2022-12-09T12:04

ангела меркель

минские соглашения

республика крым

политика

александр форманчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Слова о Минских соглашениях экс-канцлер Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в среду. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять Минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание.Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию."Я не исключаю, что вначале она действительно стремилась к урегулированию конфликта. А сейчас она поторопилась встроиться в общий европейский мейнстрим русофобии. Это еще больше дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, которая столько лет возглавляла Германию, и Германия при Меркель была процветающим доминирующим государством Европы. Остается лишь с точки зрения такого поведения выразить недоумение", - сказал Форманчук.

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ангела меркель, минские соглашения, республика крым, политика, александр форманчук