В Крыму раскритиковали Меркель за слова о Минских соглашениях
Глава ОП Крыма Форманчук: слова Меркель о Минских соглашениях дискредитируют ее
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, заявил РИА Новости глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Слова о Минских соглашениях экс-канцлер Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в среду. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять Минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию.
"Я не исключаю, что вначале она действительно стремилась к урегулированию конфликта. А сейчас она поторопилась встроиться в общий европейский мейнстрим русофобии. Это еще больше дискредитирует ее как опытного государственного деятеля, которая столько лет возглавляла Германию, и Германия при Меркель была процветающим доминирующим государством Европы. Остается лишь с точки зрения такого поведения выразить недоумение", - сказал Форманчук.