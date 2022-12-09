https://ria.ru/20221209/merkel-1837390886.html

Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал слова Меркель

Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал слова Меркель - РИА Новости, 09.12.2022

Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал слова Меркель

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее",... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:19

2022-12-09T09:19

2022-12-09T13:50

в мире

ангела меркель

максим буякевич

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ВЕНА, 9 дек — РИА Новости. Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", объясняет нынешнюю позицию Запада в украинском конфликте, заявил заместитель постпреда России Максим Буякевич.Слова о Минских соглашениях Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die Zeit в среду. Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять Минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывание экс-канцлера Ангелы Меркель.Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко в разговоре с российскими пранкерами признал, что Минские соглашения на самом деле были нужны, чтобы выиграть время и укрепить при поддержке НАТО украинскую армию."Примечательное интервью дала на днях германскому изданию Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее". Все это — несмотря на попытки позиционировать Германию как посредника в урегулировании и даже гаранта реализации Минска", — заявил Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.Все это, по словам зампостпреда, "многое объясняет" — и слова "автора небезызвестной формулы о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса", нынешнего федерального президент ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о "несерьезности" призывов к прекращению огня на Украине, и "то, почему сегодняшние преступления украинских формирований против мирного населения <...> не встретили ни слова осуждения или даже обеспокоенности на Западе", заявил Буякевич."Давно понятно: страны Запада используют Украину как инструмент в борьбе с российской государственностью. Всячески способствуют уничтожению руками своих киевских протеже на Украине всего, что связано с нашей общей историей, культурой, языком и религией. Поощряют воинственные устремления в отношении территории Российской Федерации. Не говоря уже о масштабных военных поставках, снабжении разведданными и содействии целеуказанию, а также направлении наемников и так называемых инструкторов, выступающих в роли операторов высокотехнологичных натовских вооружений", — сказал заместитель постпреда.Он подчеркнул, что "действия Запада свидетельствуют: там не заинтересованы в политико-дипломатическом урегулировании ситуации на Украине и вокруг нее, которое бы учитывало естественные интересы безопасности и мирного развития государств региона".

https://ria.ru/20221207/oruzhie-1837093959.html

https://ria.ru/20221207/merkel-1836973812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ангела меркель, максим буякевич, мария захарова, россия, германия, украина, нато, обсе, минские соглашения