https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837489552.html
Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит
Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит - РИА Новости, 09.12.2022
Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит
Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:55
2022-12-09T14:55
2022-12-09T14:55
в мире
александр лукашенко
бишкек
киргизия
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории резиденции пешком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.В пятницу перед началом заседания Высшего экономического союза Лукашенко перед рукопожатием с киргизским президентом пошутил: "Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся".Как уточнил пресс-секретарь киргизского президента, автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский лидер решил пройти небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проводился саммит, пешком."Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", - подчеркнул Султанбаев.
https://ria.ru/20221209/eaes-1837459503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, бишкек, киргизия, евразийский экономический союз
В мире, Александр Лукашенко, Бишкек, Киргизия, Евразийский экономический союз
Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит
Пресс-секретарь главы Киргизии: проблем с автомобилем Лукашенко на саммите ЕАЭС не было
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории резиденции пешком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.
В пятницу перед началом заседания Высшего экономического союза Лукашенко
перед рукопожатием с киргизским президентом пошутил: "Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся".
Как уточнил пресс-секретарь киргизского президента, автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский лидер решил пройти небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проводился саммит, пешком.
"Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", - подчеркнул Султанбаев.