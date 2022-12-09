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Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит - РИА Новости, 09.12.2022
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Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит
Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит - РИА Новости, 09.12.2022
Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит
Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:55
2022-12-09T14:55
в мире
александр лукашенко
бишкек
киргизия
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории резиденции пешком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.В пятницу перед началом заседания Высшего экономического союза Лукашенко перед рукопожатием с киргизским президентом пошутил: "Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся".Как уточнил пресс-секретарь киргизского президента, автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский лидер решил пройти небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проводился саммит, пешком."Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", - подчеркнул Султанбаев.
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в мире, александр лукашенко, бишкек, киргизия, евразийский экономический союз
В мире, Александр Лукашенко, Бишкек, Киргизия, Евразийский экономический союз
14:55 09.12.2022
 
Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит

Пресс-секретарь главы Киргизии: проблем с автомобилем Лукашенко на саммите ЕАЭС не было

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории резиденции пешком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.
В пятницу перед началом заседания Высшего экономического союза Лукашенко перед рукопожатием с киргизским президентом пошутил: "Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся".
Как уточнил пресс-секретарь киргизского президента, автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский лидер решил пройти небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проводился саммит, пешком.
"Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", - подчеркнул Султанбаев.
Президент России Владимир Путин на церемонии фотографирования глав делегаций государств — участников Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 13:18
Лидеры ЕАЭС по итогам саммита подписали 15 документов
 
В миреАлександр ЛукашенкоБишкекКиргизияЕвразийский экономический союз
 
 
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