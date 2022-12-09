https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837489552.html

Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит

Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит - РИА Новости, 09.12.2022

Пресс-секретарь Жапарова объяснил, почему Лукашенко пришел пешком на саммит

Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:55

2022-12-09T14:55

2022-12-09T14:55

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александр лукашенко

бишкек

киргизия

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Технических проблем с автомобилем белорусского лидера Александра Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке не возникало, он предпочел прогуляться по территории резиденции пешком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев.В пятницу перед началом заседания Высшего экономического союза Лукашенко перед рукопожатием с киргизским президентом пошутил: "Надеюсь, я не опоздал. Мерседесы слабые, долго заводятся".Как уточнил пресс-секретарь киргизского президента, автомобиль ожидал Лукашенко уже в заведенном состоянии, просто белорусский лидер решил пройти небольшое расстояние от домика в резиденции до здания, где проводился саммит, пешком."Никаких технических неисправностей у машины не было. Соответствующие службы такие вопросы прорабатывают заранее", - подчеркнул Султанбаев.

https://ria.ru/20221209/eaes-1837459503.html

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Наталья Макарова

в мире, александр лукашенко, бишкек, киргизия, евразийский экономический союз