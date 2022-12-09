https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html

Лукашенко назвал заявление Меркель о Минском соглашении мерзким

Лукашенко назвал заявление Меркель о Минском соглашении мерзким - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко назвал заявление Меркель о Минском соглашении мерзким

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит заявлениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что западные страны на переговорах "нормандской... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:19

2022-12-09T14:19

2022-12-09T17:06

в мире

украина

александр лукашенко

ангела меркель

петр порошенко

россия

белоруссия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит заявлениям экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что западные страны на переговорах "нормандской четверки" в Минске в феврале 2015 года по урегулированию конфликта в Донбассе хотели обманом выиграть время для усиления украинской армии, он подчеркнул, что тогда они были настроены серьезно.По его словам, Минские соглашения по Донбассу и позиция Меркель, как и других, в том числе бывшего президента Украины Петра Порошенко, "тогда были очень серьезны". "После минских заседаний весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали соглашения, прекратилась война, перестали гибнуть люди. Все это позитивно оценивали", — сказал Лукашенко.Белорусский лидер выразил недоумение, как можно "сегодня на том фоне говорить, что они с Порошенко, Олландом (Франсуа Олланд, бывший президент Франции. — Прим. ред.), которого она за руку водила на моих глазах, — они якобы провели тайную операцию, обманули всех, прежде всего Россию и Путина, и всех в мире, дали паузу, возможность армию украинскую подготовить к этой войне".Президент Белоруссии поставил под сомнение, что "это было так". "Это было бы слишком просто — обманули, подготовились к войне и воюют", — продолжил он.Лукашенко заметил, что даже если бы это было так, как сейчас это стараются преподнести, то зачем тогда "выть и стенать" сейчас, что "идет война"?Белорусский президент подчеркнул, что на фоне "лживых заявлений Порошенко и Меркель" нельзя обвинять Россию в начале военных действий. "Меркель и Порошенко хотят показать свою значимость: "Смотрите, украинская армия воюет и сопротивляется одной из сильнейших армий мира, потому что мы тогда в Минске всех обманули", — отметил он.При этом Лукашенко считает, что такое поведение не похоже на Меркель. "Неправда, что они это делали для того, чтобы обмануть. Все было серьезно. Если бы пошли тем путем, что тогда предлагал Путин и (предполагал. — Прим. ред.) заключенный договор, Украина была бы целостной, кроме Крыма, и никакой бы войны не было. Это было серьезно. Я "болтался" между Путиным и Порошенко, передавая информацию, пожелания, требования. Я уже говорил, что Путин передал Порошенко, что "поможем восстановить то, что разрушено, а разрушения были минимальные", но они (власти Украины и Запад. — Прим. ред.) на это не пошли. Они готовились к войне, но тогда так никто не думал, как говорит сегодня Меркель и Порошенко", — рассказал белорусский президент.По мнению Лукашенко, помимо желания "быть в тренде" со своей оценкой минских переговоров, "Меркель не хочет, чтобы сегодня на фоне событий на Украине ее обвиняли, <…> что "ты <…> толкала Украину не туда, куда надо". "Она начинает оправдываться — мерзко и недостойно, лучше бы сидела и не вылазила. Этим она перечеркнула все то, что делала и для Германии, и для ЕС. А мы к ней относились серьезно. И Россия относилась серьезно. Но, как видите, ошиблись: она оказалась такой же мелкой, как и все сегодняшние лидеры Европы", — заключил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221125/donbass-1834313331.html

https://ria.ru/20221209/donbass-1837475768.html

украина

россия

белоруссия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, александр лукашенко, ангела меркель, петр порошенко, россия, белоруссия, донбасс, минские соглашения