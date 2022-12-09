Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837411294.html
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes - РИА Новости, 09.12.2022
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром из-за которого ему пришлось прийти на саммит ЕАЭС... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:56
2022-12-09T12:08
в мире
александр лукашенко
садыр жапаров
белоруссия
киргизия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837435549_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_3e3e93ff8152368d28709527d20f28fc.jpg
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром из-за которого ему пришлось прийти на саммит ЕАЭС пешком, передает Sputnik Киргизия.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, приехал на саммит на российском автомобиле Aurus, который использует уже несколько лет.Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей присутствует премьер-министр Узбекистана, а президент Кубы выступит с видеообращением.
https://ria.ru/20220630/putin-1799285181.html
белоруссия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837435549_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_347f8d7ec18597ece859bc7f8aa74b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, садыр жапаров, белоруссия, киргизия, евразийский экономический союз
В мире, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Белоруссия, Киргизия, Евразийский экономический союз
10:56 09.12.2022 (обновлено: 12:08 09.12.2022)
 
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes

Лукашенко рассказал, что у него не завелся Mercedes, и на саммит ЕАЭС пришлось идти пешком

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром из-за которого ему пришлось прийти на саммит ЕАЭС пешком, передает Sputnik Киргизия.

"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел", — посетовал политик, видео с которым опубликовали в Telegram-канале издания.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, приехал на саммит на российском автомобиле Aurus, который использует уже несколько лет.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей присутствует премьер-министр Узбекистана, а президент Кубы выступит с видеообращением.
Лимузин проекта Кортеж во время встречи президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:14
Песков объяснил, почему автомобиль Путина в Ашхабаде отличался от других
 
В миреАлександр ЛукашенкоСадыр ЖапаровБелоруссияКиргизияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала