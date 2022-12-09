https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837411294.html

Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes

Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes - РИА Новости, 09.12.2022

Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром из-за которого ему пришлось прийти на саммит ЕАЭС... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:56

2022-12-09T10:56

2022-12-09T12:08

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александр лукашенко

садыр жапаров

белоруссия

киргизия

евразийский экономический союз

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БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром из-за которого ему пришлось прийти на саммит ЕАЭС пешком, передает Sputnik Киргизия.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, приехал на саммит на российском автомобиле Aurus, который использует уже несколько лет.Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей присутствует премьер-министр Узбекистана, а президент Кубы выступит с видеообращением.

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белоруссия

киргизия

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Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, садыр жапаров, белоруссия, киргизия, евразийский экономический союз