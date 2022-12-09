10:56 09.12.2022 (обновлено: 12:08 09.12.2022)
Лукашенко пожаловался Жапарову на сломавшийся Mercedes
Лукашенко рассказал, что у него не завелся Mercedes, и на саммит ЕАЭС пришлось идти пешком
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке. 9 декабря 2022
БИШКЕК, 9 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался киргизскому коллеге Садыру Жапарову на западный автопром из-за которого ему пришлось прийти на саммит ЕАЭС пешком, передает Sputnik Киргизия.
"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел", — посетовал политик, видео с которым опубликовали в Telegram-канале издания.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, приехал на саммит на российском автомобиле Aurus, который использует уже несколько лет.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) проходит в Бишкеке в пятницу. В нем принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, премьер Армении. От государств-наблюдателей присутствует премьер-министр Узбекистана, а президент Кубы выступит с видеообращением.