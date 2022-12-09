https://ria.ru/20221209/lugansk-1837428390.html

Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме

Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме - РИА Новости, 09.12.2022

Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме

Более 300 объектов в Луганске подготовили и восстановили московские коммунальщики к зиме, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:54

2022-12-09T11:54

2022-12-09T11:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

луганск

петр бирюков

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 300 объектов в Луганске подготовили и восстановили московские коммунальщики к зиме, сообщается на сайте мэра столицы.Ранее специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке. Одновременно были задействованы более двух тысяч человек и почти 240 единиц техники."Была сформирована программа по подготовке инженерных сетей и зданий к осенне-зимнему периоду и восстановлению объектов на территории Луганска... Силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что в работах были задействованы более 2,5 тысячи специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и 360 единиц различной техники.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что высокая квалификация и большой опыт столичных специалистов позволили завершить все необходимые мероприятия в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20221208/spetsstoyanki-1837187655.html

москва

луганск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, луганск, петр бирюков