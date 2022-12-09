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Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме - РИА Новости, 09.12.2022
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Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме
Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме - РИА Новости, 09.12.2022
Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме
Более 300 объектов в Луганске подготовили и восстановили московские коммунальщики к зиме, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:54
2022-12-09T11:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
луганск
петр бирюков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 300 объектов в Луганске подготовили и восстановили московские коммунальщики к зиме, сообщается на сайте мэра столицы.Ранее специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке. Одновременно были задействованы более двух тысяч человек и почти 240 единиц техники."Была сформирована программа по подготовке инженерных сетей и зданий к осенне-зимнему периоду и восстановлению объектов на территории Луганска... Силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что в работах были задействованы более 2,5 тысячи специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и 360 единиц различной техники.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что высокая квалификация и большой опыт столичных специалистов позволили завершить все необходимые мероприятия в максимально короткие сроки.
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москва, луганск, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Луганск, Петр Бирюков
11:54 09.12.2022
 

Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРабочие во время восстановительных работ на Луганской тепловой электрической станции
Рабочие во время восстановительных работ на Луганской тепловой электрической станции - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рабочие во время восстановительных работ на Луганской тепловой электрической станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 300 объектов в Луганске подготовили и восстановили московские коммунальщики к зиме, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке. Одновременно были задействованы более двух тысяч человек и почти 240 единиц техники.
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 13:10Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Новые спецстоянки коммунальной техники Москвы устроены под путепроводами
"Была сформирована программа по подготовке инженерных сетей и зданий к осенне-зимнему периоду и восстановлению объектов на территории Луганска... Силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что в работах были задействованы более 2,5 тысячи специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и 360 единиц различной техники.
"Проведены мероприятия по восстановлению и ремонту сетей газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения на 152 объектах, выполнена опрессовка свыше 350 километров теплосетей. Отремонтировано еще 149 объектов, в частности один детский сад и восемь школ, в том числе учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового. Здание обеспечили всеми ресурсами, провели благоустройство территории, сейчас делаем физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что высокая квалификация и большой опыт столичных специалистов позволили завершить все необходимые мероприятия в максимально короткие сроки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЛуганскПетр Бирюков
 
 
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