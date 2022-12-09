Более 300 объектов в Луганске подготовили московские коммунальщики к зиме
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРабочие во время восстановительных работ на Луганской тепловой электрической станции
Рабочие во время восстановительных работ на Луганской тепловой электрической станции. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 300 объектов в Луганске подготовили и восстановили московские коммунальщики к зиме, сообщается на сайте мэра столицы.
Ранее специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили к зиме более 700 объектов в Донецке. Одновременно были задействованы более двух тысяч человек и почти 240 единиц техники.
"Была сформирована программа по подготовке инженерных сетей и зданий к осенне-зимнему периоду и восстановлению объектов на территории Луганска... Силами столичных коммунальных служб восстановлено и подготовлено в общей сложности более 300 объектов", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Отмечается, что в работах были задействованы более 2,5 тысячи специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и 360 единиц различной техники.
"Проведены мероприятия по восстановлению и ремонту сетей газо-, водо-, энерго- и теплоснабжения на 152 объектах, выполнена опрессовка свыше 350 километров теплосетей. Отремонтировано еще 149 объектов, в частности один детский сад и восемь школ, в том числе учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового. Здание обеспечили всеми ресурсами, провели благоустройство территории, сейчас делаем физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что высокая квалификация и большой опыт столичных специалистов позволили завершить все необходимые мероприятия в максимально короткие сроки.