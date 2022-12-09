https://ria.ru/20221209/lolita-1837409209.html

Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках

Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках - РИА Новости, 09.12.2022

Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках

Лолита Милявская призналась в регулярных поездках на электричках и назвала преимущество передвижения на общественном транспорте. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T11:16

2022-12-09T11:16

2022-12-09T11:16

шоубиз

лолита милявская

общественный транспорт

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в регулярных поездках на электричках и назвала преимущество передвижения на общественном транспорте. Также она сообщила, что люди могут не узнавать ее в транспорте. По словам певицы, во время поездки ее выдавал голос, поэтому она старалась не разговаривать в электричке. Ранее знаменитость уговорила супругов не разводиться на своем концерте в Красноярске. Она возмутилась решением поклонницы разойтись с мужем после 20 лет отношений.

https://ria.ru/20220712/lolita-1801930902.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лолита милявская, общественный транспорт