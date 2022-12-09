https://ria.ru/20221209/lolita-1837409209.html
Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках
Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках - РИА Новости, 09.12.2022
Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках
Лолита Милявская призналась в регулярных поездках на электричках и назвала преимущество передвижения на общественном транспорте. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T11:16
2022-12-09T11:16
2022-12-09T11:16
шоубиз
лолита милявская
общественный транспорт
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в регулярных поездках на электричках и назвала преимущество передвижения на общественном транспорте. Также она сообщила, что люди могут не узнавать ее в транспорте. По словам певицы, во время поездки ее выдавал голос, поэтому она старалась не разговаривать в электричке. Ранее знаменитость уговорила супругов не разводиться на своем концерте в Красноярске. Она возмутилась решением поклонницы разойтись с мужем после 20 лет отношений.
https://ria.ru/20220712/lolita-1801930902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лолита милявская, общественный транспорт
Шоубиз, Лолита Милявская, Общественный транспорт
Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках
Лолита рассказала о регулярных поездках на электричках на дачу
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Лолита Милявская призналась в регулярных поездках на электричках и назвала преимущество передвижения на общественном транспорте.
"Вы думаете, я за всю жизнь ни разу не ездила на электричке? Я езжу на ней, например, на дачу. Тем более электрички стали сейчас нарядные: классные, теплые. Зачем мне два с половиной часа сидеть в пробке, в машине, если есть электрички? Я абсолютно комфортно себя чувствую", – поделилась звезда в интервью Teleprogramma.pro.
Также она сообщила, что люди могут не узнавать ее в транспорте.
"Люди подумают: "Просто похожа". Меня могут не узнавать", – рассказала артистка.
По словам певицы, во время поездки ее выдавал голос, поэтому она старалась не разговаривать в электричке.
"Но когда услышат тембр голоса, то скажут: "О! Это же она!" Поэтому я стараюсь не разговаривать. Да и к тому же перед концертом это потеря энергетики", – призналась Милявская.
Ранее знаменитость уговорила
супругов не разводиться на своем концерте в Красноярске. Она возмутилась решением поклонницы разойтись с мужем после 20 лет отношений.